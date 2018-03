BİMER şikayet başvurusu nasıl yapılır BİMER ve CİMER'den cevap kaç günde gelir

BİMER ve CİMER'den cevap ne zaman gelir? BİMER şikayet başvurusu nasıl yapılır? BİMER ve CİMER başvuru sistemi birçok vatandaşa kolaylık sağlamaya devam ediyor. İstek ve şikayetlerini BİMER ve CİMER'e yazan vatandaşlar oradan gelecek cevabı sabırsızlıkla bekliyorlar. BİMER şikayet başvurusunun nasıl yapılacağını merak eden milyonlarca vatandaş konuyla alakalı sorgulamalarını ve araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. BİMER online uygulamasını kullanmak istemeyen vatandaşlar için oluşturulmuş olan Alo 150 hattı ile tüm ister, öneri ve şikayetlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.BİMER ve CİMER başvurularını sürdürmeye devam eden vatandaşlar bir yandan da başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvurularıyla birlikte vatandaşlar isteklerini ve şikayetlerini yazabiliyorlar. İşte BİMER şikayet başvuru işlemi ve detayları...



BİMER NEDİR?



“Başbakanlık İletişim Merkezi" (BİMER); bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığınca yazılımı gerçekleştirilen bir program ile web sayfası üzerinden kullanılan bir sistem olup, vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarını açık tutarak, müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.



BİMER web sayfası üzerinden kullanılan bir sistem olduğundan, yurdumuzun en ücra köşesinden bile yapılan müracaatlar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına en kısa sürede iletilmektedir. Bu müracaatlara ilişkin yapılan işlemler Başbakanlık'tan koordine ve takip edilmektedir.







BİMER'E KİMLER BAŞVURABİLİR?



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve karşılıklılık esası gözetilmek koşuluyla Türkiye’ de ikamet eden yabancılar; telefon, internet, şahsen, mektup veya faks ile BİMER’e başvuru yapabilir.



BİMER BAŞVURULARI NE ZAMAN SONUÇLANIR?



Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin durumu hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılan başvurularda ise bu süre 15 iş günü olarak belirlenmiştir.



BİMER BAŞVURU DURUMU NASIL TAKİP EDİLİR?



Başvuru tamamlandıktan sonra, başvuruya sistem tarafından bir BİMER Sayısı verilir. Bu sayının hemen alt kısmında yer alan “başvuruma git” tercihi başvuranı “başvuru sorgulama” ekranına yönlendirmektedir. Bunun dışında ilk kayıt esnasında istenilen bilgilerin sisteme girilmesi durumunda da “başvuru sorgulama” sayfasına gidilebilmektedir.



CİMER BAŞVURUSU HAKKINDA



Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için üç farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir. Bunun için aşağıda vermiş olduğumuz bağlantı sayesine resmi İnternet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan ad, soyad ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Ardından da tüm şikayetlerinizi ilgili alandan dile getirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanmak durumundadır.



Bunun haricinde geçmiş yıllarda hayatımıza giren E-Devlet kapısı ile de Cumhurbaşkanlığına öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Bunun için bir E-Devlet Şifresi sahibi olmanız ve aşağıdaki bağlantıdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından tüm şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.



İstihdamla ilgili talepler ön planda



Vatandaşlar, BİMER'in kapısını en çok kamu personel alımı, iş, kadro talebi ve taşeron sorunları konusunda çaldı.



Merkeze, bu dönemde 17 bin 823 kamu personeli alımı, 9 bin 780 taşeron işçi sorunları, 8 bin 530 iş talebi, 8 bin 522 diğer yardımlar, 6 bin 940 personel şikayeti ve 6 bin 916 kadro talebi başvurusu geldi. Öte yandan sağlık, eğitim, askerlik, altyapı hizmetleri, telekomünikasyon, vergi ve mali işlemler ile bankacılık işlemleriyle ilgili başvurular da BİMER'e iletildi.



2017 yılında 49 bin 977 iş talebi ile 20 bin 671 kadro talebi başvurusu yapıldı, 38 bin 649 personel şikayeti aktarıldı.







Vatandaşın çocuk istismarı duyarlılığı



Çocuk istismarının önlenmesine yönelik tedbirleri belirlemek üzere Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında 6 bakanlığın katılımıyla kurulan komisyonun çalışmalara başlamasının ardından cinsel istismar konusunda toplumda oluşan duyarlılık BİMER verilerine de yansıdı.



Vatandaşlar, çocuk istismarına yönelik risklerin azaltılması, adli süreç boyunca mağdurların korunması ve rehabilitasyonu, risklere karşı çocukların ve ailelerin bilinçlendirilmesi ile konuya ilişkin cezaların gözden geçirilerek caydırıcılığın güçlendirilmesine ilişkin talep, şikayet ve istekte bulundu.



Bu kapsamda BİMER'e çocuk istismarı konusunda 2 bin 55 başvuru yapıldı.



En çok başvuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına



Ocak ve şubat aylarında BİMER'e yapılan başvuruların bakanlıklara göre dağılımında ise ilk sırayı 54 bin 993 başvuru ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aldı. İçişleri Bakanlığı 48 bin 39 başvuru ile ikinci, Sağlık Bakanlığı ise 41 bin 438 başvuru ile üçüncü oldu.



Bu bakanlıkları 33 bin 194 başvuru ile Adalet Bakanlığı, 29 bin 793 başvuru ile Milli Eğitim Bakanlığı, 24 bin 518 başvuru ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 22 bin 447 ile Milli Savunma Bakanlığı takip etti.



En az başvuru ise Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı alanlarına giren konularda yapıldı.



Erkekler daha fazla başvurdu



Başvuru sayısının cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, en çok başvuruyu erkekler yaptı. Bu dönemde BİMER'e 288 bin 488 erkek, 128 bin 373 kadın başvurdu.



İllere göre başvuru sayısına göre, İstanbul'dan 77 bin 430 başvuru yapılırken Ankara'dan 35 bin 292, İzmir'den 22 bin 933 kişi başvurdu. Üç büyük ilin ardından en fazla başvuru sırasıyla Antalya ve Konya'dan geldi.



BİMER'e en az başvuru ise sırasıyla Tunceli, Ardahan ve Bayburt'tan geldi. Merkeze, yurt dışından ise 505 başvuru yapıldı



- Lisans mezunları başvuruda ik sırada



Eğitim durumuna göre başvurularda da lisans ve lise mezunları öne çıktı. BİMER'e 126 bin 729 üniversite, 98 bin 127 lise, 57 bin 584 yüksek okul ve 54 bin 714 ilköğretim mezunu başvurdu.



Öte yandan BİMER'e en fazla başvuru 134 bin 487 ile 18-26 yaş aralığındakilerden geldi. 27-35 yaş arasındaki kişilerden de 120 bin 192 kişi BİMER'e başvurdu.



BİMER şikayet başvurusu için vatandaşlar araştırma yapmaya devam ediyorlar. BİMER üzerinden isteklerini ve şikayetlerini dile getirmek isteyen vatandaşlar başvurularını kolay bir şekilde ister online olarak ister telefon yoluyla yapabiliyorlar.



BİMER’E YAPILAN HER MÜRACAAT TEK TEK İNCELENİYOR



Online olarak gerçekleştirilen müraacatlar sistemde toplanır ve BİMER sistemine girme yetkisi olan çalışanlar tarafından her gün kontrol edilerek işlemleri gerçekleştirilir. BİMER sistemine girmeleri için her kullanıcıya farklı şifreler tahsis edilmiştir. Buna göre kullanıcılar her gün kendi ekranlarına düşen müracaatlarla ilgilenerek sorunları çözmek için uğraşırlar.



BİMER BAŞVURUSU SADECE ONLİNE OLARAK MI YAPILIR?



BİMER başvurularınızı online olarak yapabileceğiniz gibi faks, mektup ve telefon ile de gerçekleştirebilirsiniz.



ALO 150 HATTI NE İŞE YARAR?



BİMER online uygulamasını kullanmak istemeyen vatandaşlar için oluşturulmuş olan Alo 150 hattı ile tüm ister, öneri ve şikayetlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Alo 150 hattını aradığınız zaman hangi ilde ikamet ediyorsanız o ilin valiliğinde görevli olan yetkili personel telefona cevap verir ve tüm söylediklerinizi kayıt altına alarak isteklerinizi Başbakanlığa ya da ilgili Bakanlığa gönderir.



ONLİNE BİMER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Online olarak BİMER başvurusu yapmak isterseniz ‘http://www.bimer.gov.tr’ web sitesine giriş yapmanız ve sağ üstte bulunan ‘Başvuru Yap’ butonuna tıklamanız gerekmektedir. Sonrasında sistem sizde e-posta adresi isteyecektir. E-posta adresinizi girdikten sonra mailinize gelen bağlantı adresine tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Formu doldururken tüm kimlik bilgilerinizi eksiksiz ve doğru girdiğinize emin olmalı ve formu öyle göndermelisiniz.



Eğer sisteme ihbar başvurusu yapmak isterseniz kimlik bilgilerinizi gizleme seçeneği size sunulmaktadır. Başvuru yaparken ihbar butonuna tıkladığınızda kimlik bilgilerinizin saklı tutulmasını talep ettiğinize dair kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir. Böylelikle kimlik bilgileriniz sadece BİMER yetkilileri tarafından görülebilirken, başvurunuzun iletildiği kurum tarafından görülmeyecektir.



BİMER BAŞVURUSU NASIL SORGULANIR?



Online olarak gerçekleştirdiğiniz BİMER başvuruları ile alakalı bilgi almak isterseniz ‘http://www.bimer.gov.tr’ web sitesine girerek sağ üstte bulunan ‘Başvuru Sorgula’ butonuna tıklamanız gerekmektedir. Eğer başvurunuzda kimlik bilgilerinizi kullandıysanız T.C. Kimlik No ve başvuru sayısı bilgilerini girerek başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz. Kimlik bilgileriniz gizli olarak başvuru yaptıysanız başvuru tarihini ve başvuru sayınızı ilgili alana girmeniz gerekmektedir.



E-DEVLET BİMER BAŞVURUSU



e-Devlet sistemi ile bir çok işlemin yanı sıra BİMER başvurusu da yapılmaktadır. BİMER başvurusu yapmak isteyen ve e-Devlet şifresi olan vatandaşların https://www.turkiye.gov.tr/bimer-basvuru web sitesini kullanmaları gerekmektedir. e-Devlet şifresi olmayanlar herhangi bir PTT şubesinden e-Devlet şifresi alabildikleri gibi internet bankacılığı ile de sisteme giriş yapabilirler.



E-DEVLET BİMER BAŞVURU SONUCU SORGULAMA



e-Devlet üzerinden BİMER başvurusu yapıldığı gibi BİMER başvuru sonucu da sorgulanabilmektedir. Bunun için başvurunuzu isterseniz BİMER resmi web sitesinden isterseniz de e-Devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz. Sorgulama yapmak isteyenlerin https://www.turkiye.gov.tr/bimer-sorgu web sitesine giriş yapması gerekmektedir. Sonrasında karşınıza gelen ekranda BİMER başvurunuzun sonucuna ilişkin detaylar gelecektir.



