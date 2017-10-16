Bimer’e başvuru şikayet! Bimer başvuru sorgulama ekranı

Bimer şikayet ve sorgulama vatandaşlar arasında merak ediliyor. Bimer yani açılımıyla Başbakanlık İletişim Merkezi vatandaşların devlet kanallarına ulaşmasını sağlayan sistemdir. BİMER sayesinde vatandaşlar özellikle internet üzerinden şikayet, öneri, istek, ihbar ve görüşlerini istedikleri devlet kurumuna iletebilmektedirler. Böylelikle devlet ve vatandaş arasında kuvvetli bir iletişim kurulabilmektedir. Günümüzde teknolojinin çok ilerlediği düşünüldüğünde özellikle internet aracılığıyla yapılan başvurulan hızla artmaktadır. Devlet de çağın gerekliliğini göz önünde bulundurarak Bimer başvuru ve sorgulama sistemini vatandaşların hizmetine sunmuştur. Bimer’e başvuru sadece internet aracılığıyla olmamaktadır. İnternet üzerinden başvuru yapılabilmesinin yanı sıra vatandaşlar telefon ve posta yoluyla veya Bimer’in belirtilen adresine giderek şahsi olarak başvurularını gerçekleştirebilirler. E-devlet Bimer’e giriş yapmak için kullanılabilir. Sonuçlar web siteleri üzerinden Bimer sorgulama ve e-devlet sorgulama sisteminden öğrenilebilir. Yapılan başvurularda verilen bilgilerin tamamının kesinlikle doğru olması gerekmektedir. Aksi durumda başvuru kabul edilmeyecektir. Bunun yanında başvuru metninizin de kısa ve anlaşılır olması, şikayetin çözüme kavuşturulması adına oldukça önemlidir.

Bimer’e başvuru ve şikayet

Bimer’e şikayet etmek için dört farklı yol bulunmaktadır. Telefonla şikayet başvurusunda bulunmak, İnternet üzerinden E-Devlet şifresi ile başvuru yapmak, Posta yolu ile başvurumuzu gerçekleştirmek ve son olarak da bizzat başvuru işleminde bulunmak bu yöntemlerdir. Sırasıyla bu işlemleri nasıl gerçekleştirebileceğinizi anlatalım.

Bimer’e İnternetten Şikayet Nasıl Yapılır?

Başbakanlık İletişim Merkezi yani Bimer’e İnternet üzerinden kısa sürede şikayetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için Bimer’in İnternet adresini kullanabilirsiniz. Öncelikle BURADA yer alan TC Kimlik Numarası, İsim, Soyisim, Anne kızlık soyadı ve cep telefonu numaranızı doldurarak “Onay Kodu Gönder” butonuna tıklayabilirsiniz. Bunun akabinde cep telefonunuza bir onay kodu gönderilecektir. Bu onay kodunu sisteme girmenizin ardından kısa sürede şikayette bulunabilirsiniz. Ayrıca BURADA yer alan sayfaya tıklayarak da E-Devlet şifrenizi girmenizin ardından da başvuruda bulunabilirsiniz. İki yöntem ile de başvurularınız kabul edilecektir. Siz kendinize uygun olanı seçebilirsiniz.

Bimer’e Telefonla Şikayet Nasıl Yapılır?

Başbakanlık İletişim Merkezi’ne şikayette bulunmanın bir diğer yolu da telefonla Bimer İletişim Hattını aramaktır. Bunun için “150” telefon numarasını aramanızın ardından, ilinizde bulunan halka ilişkiler görevlisine bağlanacaksınız. Buradan şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.

Posta Yolu İle Bimer’e Şikayet Nasıl Yapılır?

Başvurular şu adrese bir dilekçe ile yapılabilir: Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Merkez Bina B.Blok P.K.:06640 Kızılay / Ankara. Kaymakamlıklarımız, Valiliklerimiz, Başbakanlık ile tüm Bakanlıklarımızdaki Halkla İlişkiler Bürolarına mektupla müracaat edebilirsiniz. Mektuplarınızda TC kimlik numaranızı, iletişim bilgilerinizi (açık adres, telefon numaraları) belirterek kısa ve öz bir şekilde talebinizi/şikayetinizi yazmanız gerekmektedir.

Bizzat Bimer Şikayeti Nasıl Yapılır?

Vermiş olduğumuz bu yöntemleri tercih etmeyen ve bizzat şikayette bulunmak isteyen vatandaşlarımız ise Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na ziyarette bulunabilirler. Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Ankara ilimizde yer almaktadır. Adresi : T.C. Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Kızılay Ek Bina B.Blok P.K.:06640 Kızılay/Ankara

Yapmış olduğunuz başvurularda vermiş olduğunuz bilgilerin tamamının kesinlikle doğru olması gerekmektedir. Aksi durumda şikayetleriniz kabul edilmeyecektir. Bunun yanında başvuru metninizin de kısa ve anlaşılır olması, şikayetinizin çözüme kavuşturulması adına oldukça önemlidir.