BİMER’e şikayet nasıl yazılır ve başvurulur BİMER şikayet formu ALO 150 hattı

BİMER’ şikayet nasıl yazılır BİMER şikayet başvurusu nasıl yapılır BİMER şikayet hattı ALO 150 numarasından ulaşabilirsiniz. Bimer'e şikayet nasıl yazılır ve başvurulur? Bimer şikayet formu. Bimer'e şikayet yazmak istiyorum, nasıl yazarım? Bimer'e şikayet etmek istiyorum, nasıl ederim? Bimer'e şikayet nasıl yapılır? İnternetten E-Devlet şifresi ile, telefonla, posta yolu ile Bimer Şikayeti Yapma detayları haberimizde yer alıyor. Vatandaşlar internetten BİMER hakkında detaylı bilgilere erişmek istiyor. Bimer’e şikayet etmek için dört farklı yol bulunmaktadır. Telefonla şikayet başvurusunda bulunmak, İnternet üzerinden E-Devlet şifresi ile başvuru yapmak, Posta yolu ile başvurumuzu gerçekleştirmek ve son olarak da bizzat başvuru işleminde bulunmak bu yöntemlerdir. “Başbakanlık İletişim Merkezi" (BİMER); bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığınca yazılımı gerçekleştirilen bir program ile web sayfası üzerinden kullanılan bir sistemdir.

BİMER’ e yapılacak müracaatların kapsamı nedir? BİMER hangi kanun maddelerine dayanarak işlem yapmaktadır?

“Başbakanlık İletişim Merkezi" (BİMER); bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığınca yazılımı gerçekleştirilen bir program ile web sayfası üzerinden kullanılan bir sistem olup, vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarını açık tutarak, müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.

İnternetten başvuru yaparken nelere dikkat edilmelidir?

İnternet başvurusu yaparken kimlik doğrulaması gerektiğinden, T.C. Kimlik Numarası, ad-soyad, anne kızlık soyadı ve cep telefonunun doğru yazılması gerekmektedir. Cep telefonuna gelen doğrulama kodu ile başvuru ekranına giriş yapılabilir. Bu bilgilerin yanı sıra iletişim bilgilerinin eksiksiz; başvuru metninin de kısa ve anlaşılır yazıldığından emin olunmalıdır.

BİMER’ e başvuru yaparken kimlik bilgileri gizlenebilir mi?

Kimlik bilgilerinin gizli kalması talep edildiğinde, öncelikle başvurunun türü ihbar olarak belirlenir. Bu işlem sonrası “Kimlik bilgilerim gizlensin” kutucuğu işaretlenerek kimlik bilgileri gizlenebilir. Başvurunun cevabı, kimlik bilgileri gizli dahi olsa ilgili kurumlarca başvuranın e-posta adresine iletilebilmektedir.

BİMER’ e mektupla başvuru yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Başvuru sahipleri; Başbakanlık, Bakanlıklar, Valilikler ve Kaymakamlıklardaki Halkla İlişkiler Bürolarına mektupla müracaat edebilmektedirler. Mektup başvurularında Ad-soyad, iş veya ikametgah adresi, telefon ve imza ile birlikte; talep veya şikâyetin kısa ve öz bir şekilde yazılması gerekmektedir.

BİMER başvurusunun durumu nasıl takip edilebilir?

Başvuru tamamlandıktan sonra, başvuruya sistem tarafından bir BİMER Sayısı verilir. Bu sayının hemen alt kısmında yer alan “başvuruma git” tercihi başvuranı “başvuru sorgulama” ekranına yönlendirmektedir. Bunun dışında ilk kayıt esnasında istenilen bilgilerin sisteme girilmesi durumunda da “başvuru sorgulama” sayfasına gidilebilmektedir.

Bimer’e Şikayet Yazmak ve Başvurmak İstiyorum, Nasıl Yazarım?

Başbakanlık İletişim Merkezi ya da bilinen adıyla Bimer, vatandaşlar ile devleti birbirine bağlayan bir servistir. Teknolojinin her gün daha da gelişmiş olduğu günümüzde, artık İnternet üzerinden bir çok işimizi, dakikalar içerisinde halledebiliyoruz. Devletimiz de bu gelişim ve değişimin bir parçası olmaya devam ediyor. Bu sebepten dolayı ve vatandaşların sorunlarını, şikayetlerini doğrudan alabilmek adına Bimer adında bir sistem oluşturulmuştur. Vatandaşlar Bimer sayesinde şikayetlerini dakikalar içerisinde İnternet, telefon, posta ve şahsi başvuru yöntemlerinden bir tanesini kullanarak gerçekleştirebiliyorlar. Peki Bimer’e şikayet nasıl yapılır?

Bimer’e Şikayet Başvurusu Nasıl Yazılır?

Bimer’e şikayet etmek için dört farklı yol bulunmaktadır. Telefonla şikayet başvurusunda bulunmak, İnternet üzerinden E-Devlet şifresi ile başvuru yapmak, Posta yolu ile başvurumuzu gerçekleştirmek ve son olarak da bizzat başvuru işleminde bulunmak bu yöntemlerdir. Sırasıyla bu işlemleri nasıl gerçekleştirebileceğinizi anlatalım.

Bimer’e İnternetten Şikayet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başbakanlık İletişim Merkezi yani Bimer’e İnternet üzerinden kısa sürede şikayetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için Bimer’in İnternet adresini kullanabilirsiniz. Öncelikle BURADA yer alan TC Kimlik Numarası, İsim, Soyisim, Anne kızlık soyadı ve cep telefonu numaranızı doldurarak “Onay Kodu Gönder” butonuna tıklayabilirsiniz. Bunun akabinde cep telefonunuza bir onay kodu gönderilecektir. Bu onay kodunu sisteme girmenizin ardından kısa sürede şikayette bulunabilirsiniz. Ayrıca BURADA yer alan sayfaya tıklayarak da E-Devlet şifrenizi girmenizin ardından da başvuruda bulunabilirsiniz. İki yöntem ile de başvurularınız kabul edilecektir. Siz kendinize uygun olanı seçebilirsiniz.

Bimer’e Telefonla Şikayet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başbakanlık İletişim Merkezi’ne şikayette bulunmanın bir diğer yolu da telefonla Bimer İletişim Hattını aramaktır. Bunun için “150” telefon numarasını aramanızın ardından, ilinizde bulunan halka ilişkiler görevlisine bağlanacaksınız. Buradan şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.

Posta Yolu İle Bimer’e Şikayet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular şu adrese bir dilekçe ile yapılabilir: Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Merkez Bina B.Blok P.K.:06640 Kızılay / Ankara. Kaymakamlıklarımız, Valiliklerimiz, Başbakanlık ile tüm Bakanlıklarımızdaki Halkla İlişkiler Bürolarına mektupla müracaat edebilirsiniz. Mektuplarınızda TC kimlik numaranızı, iletişim bilgilerinizi (açık adres, telefon numaraları) belirterek kısa ve öz bir şekilde talebinizi/şikayetinizi yazmanız gerekmektedir.

Bizzat Bimer Şikayeti Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vermiş olduğumuz bu yöntemleri tercih etmeyen ve bizzat şikayette bulunmak isteyen vatandaşlarımız ise Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na ziyarette bulunabilirler. Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Ankara ilimizde yer almaktadır. Adresi : T.C. Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Kızılay Ek Bina B.Blok P.K.:06640 Kızılay/Ankara