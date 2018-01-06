Bin yıllık Balkan geleneği Edirne’de yeniden canlandırıldı

Edirne’nin Keşan İlçesine bağlı Çamlıca köyünde eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" kutlandı. Köyde, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği önderliğinde düzenlenen gecede, beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan gençler, vatandaşlara kabak tatlısı ikram etti. Daha sonra sokaklara çıkan yüzleri boyalı gençler, pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu, köy kahvesinde yaşlılarla sohbet etti.

Türk halk kültürüne ait gecede her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede, gençler çarşaflara bürünerek komşularını "Bocuk geliyor" diye korkutuyor. ‘Bocuk’ diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısı"nın kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

Keşan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, geçen yıl bakanlık envanterine giren ‘Bocuk Gecesi’nin bu yılda UNESCO aday listesine alınması için çalışmaların yapıldığını söyledi.

Bocuk UNESCO yolunda

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bugünden itibaren Bocuk Gecesi’nde dağıtılan kabak tatlısının ‘Milli yiyecek’ olarak anılmasını istedi. Hacıoğlu, “Bocuk bin yıllık bir Türk geleneğidir. Bocuk Gecesi ve Çamlıca artık bir destinasyon olmuş. Bakanlık envanterine de Bocuk’u da işlersek. Hıdrellez gibi, Kırkpınar gibi Ebru gibi UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek ve buraya gelecek insanların sayısı kat ve kat artacaktır” dedi.

Bocuk Gecesi'nin, kış mevsimindeki en sert gecenin simgesi olduğu, bu gece suya atılan tahtanın, sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağı varsayılıyor.