Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bin yıllık Balkan geleneği Edirne’de yeniden canlandırıldı

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde geçmişi antik çağlara dayanan ‘Bocuk Gecesi’ bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

  • İHA
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edirne’nin Keşan İlçesine bağlı Çamlıca köyünde eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" kutlandı. Köyde, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği önderliğinde düzenlenen gecede, beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan gençler, vatandaşlara kabak tatlısı ikram etti. Daha sonra sokaklara çıkan yüzleri boyalı gençler, pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu, köy kahvesinde yaşlılarla sohbet etti.

Türk halk kültürüne ait gecede her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede, gençler çarşaflara bürünerek komşularını "Bocuk geliyor" diye korkutuyor. ‘Bocuk’ diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısı"nın kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

Keşan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, geçen yıl bakanlık envanterine giren ‘Bocuk Gecesi’nin bu yılda UNESCO aday listesine alınması için çalışmaların yapıldığını söyledi.

Bocuk UNESCO yolunda

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bugünden itibaren Bocuk Gecesi’nde dağıtılan kabak tatlısının ‘Milli yiyecek’ olarak anılmasını istedi. Hacıoğlu, “Bocuk bin yıllık bir Türk geleneğidir. Bocuk Gecesi ve Çamlıca artık bir destinasyon olmuş. Bakanlık envanterine de Bocuk’u da işlersek. Hıdrellez gibi, Kırkpınar gibi Ebru gibi UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek ve buraya gelecek insanların sayısı kat ve kat artacaktır” dedi.

Bocuk Gecesi'nin, kış mevsimindeki en sert gecenin simgesi olduğu, bu gece suya atılan tahtanın, sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağı varsayılıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fransa'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fransa'da sevgi seli

Film değil tamamen gerçek! İşte dünyanın en ölümcül keskin nişancıları

Film değil tamamen gerçek! İşte dünyanın en ölümcül keskin nişancıları

Beklenmedik şok olay! İşte MİT'in göndermiş olduğu çok gizli hediye...

Beklenmedik şok olay! İşte MİT'in göndermiş olduğu çok gizli hediye...

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA