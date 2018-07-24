Bingöl'de 31 köyde sığır hastalığı nedeniyle karantina uygulaması

Bingöl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentteki bir hayvan işletmesindeki halk dilinde çiçek hastalığı olarak bilenen LSD ( Sığırların Nodüler Ekzantemi) hastalığı tespit edildiği, bu nedenle merkeze bağlı 31 köyde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"13 Temmuz 2018 tarihinde Bingöl merkezdeki bir yetiştiricimize ait bir işletmede Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) hastalığı tespit edildiğinden dolayı Aşağıda ismi verilen mahalle ve köylere ikinci bir emre kadar kordon ve karantina işlemleri uygulanmaya başlanmıştır. Bu sebepten ötürü yetiştiricilerimizin hayvan alım satımlarında ve sevk işlemlerinde mağduriyet yaşamaması adına İl Müdürlüğümüzden bilgi almaları ve hastalığın önlenmesi amacıyla azami dikkat göstermeleri rica olunur" denildi.

Karantina altına alınan köy isimleri ise şöyle sıralandı:

"Akdurmuş, Haziran, Aşağıçarşı, Aydınsu, Bahçelievler, Güveçli, Yeşilköy, Sancaklı, Küçüktekören, Çukurca, Alibir, Büyüktekören, Zeynep, Akpınar, Yukarıakpınar, Çiçekdere, Ormanardı, Sarıçiçek, Gözer, Kurudere, Topalan, Ağaçyolu, Çiçekyayla, Ardıçtepe, Aşağıakpınar, Düzyayla, Kaleönü, Ekinyolu, Üçyaka, Çeltiksuyu, Aşağıçarşı."

