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Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

Bingöl'de otomobille pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 46 D 9898 plakalı otomobil, Bingöl-Muş karayolunun Şerefmeydanı mevkisinde karşı yönden gelen 23 K 2946 plakalı pikapla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda bulunan 4 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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