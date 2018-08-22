Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı
Bingöl'de otomobille pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 46 D 9898 plakalı otomobil, Bingöl-Muş karayolunun Şerefmeydanı mevkisinde karşı yönden gelen 23 K 2946 plakalı pikapla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda bulunan 4 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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