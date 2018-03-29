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Bingöl'de yolcu otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Bingöl'de yolcu otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

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Bingöl'de  yolcu otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kerim E'nin kullandığı 22 ER 289 plakalı yolcu otobüsü, Simani Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Kavşağında Bedri İ. yönetimindeki 12 AL 550 plakalı midibüsle çarpıştı.

Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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