Bingöl'de yolcu otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Bingöl'de yolcu otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
- AA
Bingöl'de yolcu otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Kerim E'nin kullandığı 22 ER 289 plakalı yolcu otobüsü, Simani Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Kavşağında Bedri İ. yönetimindeki 12 AL 550 plakalı midibüsle çarpıştı.
Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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