Ülkesindeki iç savaş nedeniyle Gaziantep'e gelen tercüman Fares Jasem, Doğu Guta'da rejim güçlerinin saldırısı sonucu 1 aylıkken annesini ve sol gözünü kaybeden Kerim bebeği farklı bir bakış açısıyla resmetti.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da henüz 1 aylıkken öksüz kalan ve bir gözünü kaybeden Kerim bebek, ablukanın bitmesi için sosyal medyada yürütülen mücadelenin de sembolü oldu.

Gaziantep'te yaşayan ve amatör olarak yaptığı kara kalem çalışmalarıyla daha önce Aylan ve Ümran bebekleri de resmeden Jasem, sosyal medyada gördüğü ve çok etkilendiği Kerim bebeğin portresini çizdi.

Suriyeli 2 çocuk babası Fares Jasem, sosyal medyada büyük yankı uyandıran resimde ise olaya farklı bir bakış açısı getirdi. Bebeğin kapanan sol gözüne gül yaprağını yerleştiren Jasem, kafasındaki yara izlerine de açan gül motifleri ekledi.

"Bir bebeğin yüzüne yara değil gül yakışır" sloganıyla hazırladığı resimle bebeğin çığlığının dünya genelinde yankı bulmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Jasem'in en büyük hayali ise bebeğin ablukadan çıkarılıp tedavi edilebilmesi.

"Önemli olan çocuğun halini göstermekti"

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde eşi ve çocuklarıyla yaşayan Fares Jasem, morali bozuk olduğu zamanlarda kağıt ve kalemi eline alarak kafasını dağıtmaya çalıştığını söyledi.

Dün öğle saatlerinde Kerim bebekle ilgili görselleri gördüğünü, hikayesini dinlediğini anlatan Jasem, "Kerim'in fotoğrafına baktım, yüzündeki yaraları inceledim. Giden gözünü hissettim, fotoğrafa bakıp kendime dedim ki; 'Bir bebeğin yüzüne yara değil gül yakışır'. Ben bu yaraları gülle kapatsam nasıl olur deyip resme başladım." diye konuştu.

Resmi çizdiğinde bu kadar dikkati çekmesini beklemediğini aktaran Fares Jasem, kara kalem portre çalışmasının sosyal medyada çok fazla ilgi gördüğünü vurguladı.

Jasem, uluslararası bir televizyon kanalında kendi çizdiği resmin yer aldığını hatırlatarak, "Bu kadar beğeni beklemiyordum ama önemli olan bu çocuğun halini dünyaya göstermekti. Benim veya başkasının çizdiği resim değil. Herkes için insanlık için önemli olan bu." dedi.

İçinde insanlığa dair parçanın olduğu herkesin tek umudunun Kerim bebeğin ablukadan kurtarılıp tedavisinin yapılması olduğunu aktaran Fares Jasem, şöyle konuştu:

"O çocuk oradan nasıl çıkarılacak, tedavisi mümkünse kim tedavi ettirecek, bence şu an en önemli sorun bu. Yurt dışında herhangi bir devlet onun ameliyatını veya diğer tedavi masraflarını karşılayacak mı? Hepimiz için öncelikli soru bu bence şu anda."