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Küçük çocuğu istismar edecekti, tekme tokat dövdüler

Konya'da 12 yaşındaki erkek çocuğa ıssız arazide cinsel istismarda bulunmak istediği iddia edilen M.Ş., mahalleliler tarafından fark edilip dövüldü. Polise teslim edilen M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • DHA
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Olay, geçen pazar günü merkez Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ş., iddiaya göre, daha önce tanığı bir erkek çocuğu, kamyonetine bindirip eskiden köy statüsünde olan Tatköy Mahallesi'ndeki ıssız alana götürdü. M.Ş., burada iç çamaşırını çıkardığı çocuğa cinsel istismarda bulunmak isterken, mahalleli durumu fark etti. Olay yerine koşan mahalleli, M.Ş.'yi tekme tokat dövdü, çocuğa zarar verip vermediğini sordu. M.Ş. çocuğa zarar vermediğini ileri sürüp, pişman olduğunu söyledi. Şüphelinin yakalanıp dövüldüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.
 
Polise teslim edilen M.Ş., gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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