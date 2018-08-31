Bir çocuğun cep telefonunu silah tehdidiyle gasbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir çocuğun cep telefonunu silah tehdidiyle gasbettiği ileri sürülen zanlı yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Çilek Mahallesi'nde dayısı K.B. ile yürüyen U.E, yanlarına gelen 2 kişinin silah tehdidiyle cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla polise başvurdu.
U.E, polislere telefonu geri almaya çalıştıklarını ancak zanlıların tabancayla korkutma amaçlı ateş edip kaçtıklarını söyledi. Görgü tanıklarının bilgisine başvuran Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yeri yakınlarındaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek zanlıların kimliklerini belirledi. Ekipler, şüphelilerden F.A'yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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