Biri bebek iki çocuk araçta mahsur kaldı

Olay, dün Bakırköy Florya'da meydana geldi. İddiaya göre, aracından inen bir anne aracın anahtarını arabanın içerisinde bıraktı ve kısa süreliğine başka bir yere gitti.

ARAÇ KENDİNİ KİLİTLEDİ ÇOCUKLAR HAVASIZ KALDI

Bir süre sonra araç kendini kilitledi. Araç içerisinde bulunan bir bebek ve küçük bir kız çocuğu mahsur kaldı. Aracın yanına gelen anne kapıları açamayınca durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekibi çocukları korkutmamak için aracın arka kelebek camını kırarak aracın kapılarını açtı. Bu sırada telaşlanan anneyi çevrede bulunan vatandaşlar yatıştırdı. Kapıları açılan araçtan çocuğunu kucağa alan anne uzun süre çocuğuna sarıldı. Öte yandan, tüm bu yaşanan panik anları kameralara yansıdı.