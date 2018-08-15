Birincilerin tercihi İmam Hatipler

Bir süredir gayrımilli medyada İmam Hatip Liselerinin (İHL) kontenjanlarının boş kaldığı yönünde kara propaganda haberleri yapılsa da, açıklanan başarı listeleri tam tersini söylüyor. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu, İHL’lerdeki öğrencilerin hem nicelik hem de nitelik olarak daha da arttığını söyledi. Batılılaşmayı yanlış anlayan kesimlerin Türkiye’de sürekli İHL’leri hedef aldığına dikkat çeken Bekiroğlu, “İmam hatiplileri siyasi bir konu değil, eğitim modeli olarak değerlendirelim. Tüm liseliler içindeki İHL oranı yüzde 50 gibi bir algı oluşturuluyor. Ya da ‘İmam hatipler boş kaldı, çöktü’ deniyor. Oysaki bu 28 Şubat sürecinde yüzde 10’du, geçen yıl 13’tü. bu yılki tercihlerle birlikte yüzde 16 olacağını sanıyoruz. İHL, hem Türkiye hem İslam dünyası için stratejik bir proje. Çünkü sadece dini eğitim değil, pozitif bilimlerde öğretiliyor. Hem lise hem üniversiteye giriş sınavlarında Türkiye birincilerini daha fazla göreceğiz” dedi.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN TERCİHİ

Başarılı öğrencilerin tercihi olan Kartal İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam, kontenjanının artmasına rağmen okulun yüzde 1’lik başarı dilimde olan öğrencilerce tercih edilmesine dikkat çekti. Tekçam, şunları söyledi: “180 öğrencimiz arasında 500 tam puanlı öğrencilerimiz de var. Okul taban puanı 419.46. Bu yüzde 1.2-1.3’lik dilime denk geliyor. Türkiye’nin 42 ilinden, İstanbul’un 19 ilçesinden öğrencimiz var. İlk 10’da İstanbul’dan öğrenci yok. Yaşadıkları şehirde ya da Türkiye’de istediği her okula gidecek puanları varken, Kartal İmam Hatip’i tercih ettiler ve kontenjanımız tamamen doldu. Nakille gidenin yerine de daha yüksek puanlılar geldiği için taban puanımız 419’a çıktı. Burası Fen-Sosyal proje okulu. Öğrencilerimiz TÜBİTAK’tan ERASMUS’a ulusal ve uluslararası projelerde birinciliklere imza atıyor”

Dünyaya model

ARGETUS Araştırma Danışmanı Erol Erdoğan ise İHL’lerin başarılarına dikkat çekti. Erdoğan, şunları söyledi: “İmam Hatipleri tercih eden gençler ve aileler her yıl artıyor. Okulların sınav, eğitim, sanat, sosyal alanlardaki başarıları da artarak sürüyor. Son dönemlerde açılan proje esaslı İmam Hatipler, bu okulların başarısını daha da arttıracak. İmam Hatipler, kendilerinden ve modellerinden kaynaklanan eksikleri biliyorlar. Bu farkındalık önemli ve kıymetli. Türkiye, İmam Hatip Okullarını özgün bir model olarak dünyaya tanıtmalıdır. Elimizdeki özgün modelin farkında olmalıyız.”