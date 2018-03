Birlik Beraberlik Çiftliği sahibi Serkan Erden kimdir neden gözaltında Birlik Beraberlik Çiftliği nedir battı mı

Birlik Beraberlik Çiftliği nedir nasıl battı mı? Birlik Beraberlik Çiftliği sahibi Serkan Erden kimdir neden gözaltında? soruların yanıtları araştırılıyor. Çiftlik Bank benzeri piramit satış yöntemi uygulayan Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin İstanbul’daki merkezine ve Konya’daki çiftliğine operasyon düzenlendi. Şirketin sahibi Serkan Erden İstanbul’da, babası Enser Erden de Konya’da gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği ve çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi. Serkan Erken'in daha önce benzer bir sistemle dolandırıldığı ardından bu şirketi kurduğu iddia ediliyor. Harekete geçen mali şube polisi de şirketin sahibi Serkan Erden’i, şirketin İstanbul’un Şişli ilçesindeki merkezinde gözaltına aldı. Serkan Erden’in babası Enser Erden ise şirketin Konya’nın ilçesindeki çiftliğinde gözaltına alındı. Şirketin mağdur ettiği kişi sayısı henüz öğrenilemedi. İşte Birlik Beraberlik Çiftliği ile ilgili merak edilenler..







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’da, Çiftlik Bank benzeri piramit satış yöntemine sahip bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma başlattı ve bazı kişiler hakkında gözaltı kararı verdi.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şirket hakkında çalışma başlattı ve hakkında gözaltı kararı bulunan şirket sahibi Serkan Erden’i ve babası Enser Erden’i yakalayarak gözaltına aldı.









Polisin Serkan Erden'in gözaltına alındığı şirketin merkezinde yaptığı arama şirketle ilgili bazı dijital verilere el koyduğu öğrenildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirketin hiyerarşik yapısı ve mali profilini de incelemeye aldı.



Polis ekiplerinin araştırdığı bir diğer konu da şirketin mağdur ettiği kişi sayısı.



'HODRİ MEYDAN'



Çiftlik Bank’ta olduğu gibi logosunda inek resmi kullanan Serkan Erden sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda "Bizden daha şeffaf bir network firması varsa söz tüm yatırımlarımızı oraya yapacağız. Haydi hodri meydan, dolandırıcı olmayan tüm firmalar açıklasın. Arkadaşlar yatırım yaparken kesinlikle resmi evraklarınızı isteyin” demişti.



'ÇİFTLİK BANK MAĞDURUYUM'



Öte yandan video paylaşım sitesine yüklediği video ortaya çıktı. Videoya göre Erden, eşinden habersiz girdiği çiftlik oluşumundan dolandırıldığını ifade ediyor. Bütün parasını sisteme kaptırdıktan sonra konuyu eşine aktardığını belirten Erden, "Bundan 1 sene önce ben de paramı kaptırdım. O gün bir karar aldım. Öyle bir sistem kuracağım ki paradan ziyade ailenin olacağı bir sistem" diye konuşuyor.



ŞİRKET SAHİBİNİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMA



Şirket sahibi Serkan Erden sosyal medya hesabından 21 Mart'ta yaptığı 'Kamuoyuna Duyurulur' başlığıyla yaptığı paylaşımda da şöyle demişti:



"Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık Anonim Şirketinin ve şahsımın ponzi ve saadet zincirleriyle hiçbir alakası ve çalışması yoktur. Şirketimiz Gümrük Bakanlığı tarafından incelendiğinden dolayı yatırımcı kabul edilmemektedir. Bakanlık tarafından açıklanan 11 şirket arasında içinde sanal oyun olmayan ve şu an sistemi, telefonları açık olan, gerçek üretim yapan ve yapmaya devam eden tek firma olarak halen yerimizdeyiz ve işlerimize devam etmekteyiz. Hakkımızda çıkan haberlere itibar etmemekte ve ticaretimize devam etmekteyiz, yatırımcılarımıza ödemelerimizi yapmaya başladık. Şahsımın ve firmamızın arkasında duran tüm yatırımcılarımıza ve dostlarımıza canı gönülden teşekkür eder, yüce Türkiye Cumhuriyeti devletinin verdiği her cezaya şahsım ve şirketim adına hiçbir itirazda bulunmamaktayız. Haberlerde çıkan 1 Milyon TL'sine el koyuldu ve sanal oyun haberi tamamen asılsızdır itibar etmeyiniz."



SERKAN ERDEN'İN ŞİRKET KURMA NEDENİ NEDİR?



Serkan Erden, Birlik Beraberlik Çiftliği şirketinin genç sahibi.



Çiftlik Bank benzeri bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen 'Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi Serkan Erden de benzer sistemin mağduru olduğu için çiftlik kurmuş. Video paylaşım sitesine yüklediği videoya göre Erden, eşinden habersiz girdiği bir çiftlik oluşumundan dolandırıldığını ifade ediyor. Bütün parasını sisteme kaptırdıktan sonra konuyu eşine aktardığını belirten Erden, "Bundan 1 sene önce ben de paramı kaptırdım. O gün bir karar aldım. Öyle bir sistem kuracağım ki paradan ziyade ailenin olacağı bir sistem" diye konuştu. Birlik beraberlik çiftliğini 300 liraya kurduğunu söyleyen Erden, sisteme katılanlardan aldığı parayla açtığı marketin de videosunu paylaştı.









“GÜVEN” MESAJLARI



Geçen yıl Konya Çumra’da kurulan şirketin Facebook sayfasında, çiftliğin kurulması ve ineklerin alındığı duyurusu yapılırken, güvenilirlik vurgusu yapmak için şirketin kuruluş belgeleri paylaşılmış.



Çiftlik Bank’ta olduğu gibi logosunda inek resmi kullanan Serkan Erden, paylaşımında, “Bizden daha şeffaf bir network firması varsa söz tüm yatırımlarımızı oraya yapacağız. Haydi hodri meydan,dolandırıcı olmayan tüm firmalar açıklasın. Arkadaşlar yatırım yaparken kesinlikle resmi evraklarınızı isteyin” diyor.



Yine Facebook sayfasında, “Ödenen her kazanç bizlerin gururudur....3 inekle çıktığımız bu yolda sadece 6 ay gibi bir sürede 90’nın üzerinde inek 2 milyona yakın yatırım 3 ayda 20 kat şirket büyümesi veeee Marketler zincirinin ilk şubesini açma gururunu yaşıyoruz. Sizlerde bizimle kazanmak istiyorsanız www.bbciftligi.com.” deniyor.