Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Birol Güven'den Vatan Şaşmaz’ın doğacak çocuğuna mektup

İstanbul Beşiktaş'taki Conrad Otel'de eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın doğacak çocuğuna yapımcı Birol Güven bir mektupla seslendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yapımcı Birol Güven Conrad Otel'de cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz'ın doğacak çocuğuna bir mektup yazdı. 

Güven mektupta şu ifadeleri kullandı: 

"Sevgili Şaşmaz Bebek,

Ölenlerin arkasından iyi şeyler söylenir ama senin baban yaşarken de arkasından çok iyi şeyler söylenen özel bir insandı. 

Senin baban herkesin neşe kaynağıydı, onun olduğu bir yerde asık yüzlü bir kişi bile olmazdı. 

Senin baban sadece çok iyi bir sunucu değil aynı zamanda çok iyi bir oyuncuydu. Baban olmasaydı Çocuklar Duymasın dizisindeki Engin karakteri olmazdı. O kadar güzel oynadı ki rolünü yıllarca dizimizin rengine renk kattı. 

Senin baban değerlerine bağlı ve isminin hakkını veren bir vatanseverdi. 

Senin babanı herkes çok severdi. O herkesin biricik sevgilisiydi.

Ama maalesef onun için yazılan senaryo çok acıklı bitti. 

Babanın 43 yıllık hayatı için söylenecek o kadar çok şey var ki ; yazmakla, anlatmakla bitmez. 

Eminim birileri bir gün bunları yazacak hatta belgesellerini çekecek.

Ben bugün, babanı toprağa verdiğimiz şu dakikalarda sana sadece şunu söylemek istiyorum ; 

Babanla gurur duy, o her şeyden önce gerçekten çok iyi bir insandı.

 

Birol Güven

Babanı Çok İyi Tanıyan Birisi"

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tuvalette mahsur kalan radyo sunucusunu itfaiye kurtardı

Tuvalette mahsur kalan radyo sunucusunu itfaiye kurtardı

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA