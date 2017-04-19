BiTaksi'den güvenlik güncellemesi

Geçtiğimiz ay sonunda yaşanan ve sosyal medyada şiddetli bir tepki alan olay sonrasında BiTaksi, müşterilerin güvenliğini korumaya ve yaşanabilecek olayların önüne geçmeye yönelik bir güncelleme yayınladı.

Geçtiğimiz ay bir yolcu, BiTaksi'ye bağlı bir taksi şoförü tarafından darp edilmiş, sosyal medyada skandal olaya yönelik büyük bir tepki ortaya çıkmıştı. Olayın yaşanmasının ardından BiTaksi, müşterilerinin güvenliğini korumak ve bir daha benzeri bir olay yaşanmasını engellemek için mobil uygulamasına önemli özellikler ekledi.

BiTaksi mobil uygulamasına gelen yeni özellikler ile müşteri güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan iyileştirmeler göze çarpıyor. BiTaksi'ye gelen özellik ile artık bir müşteri, rahatsız olduğu bir sürücüyü bloklayabilecek. Yani BiTaksi kullanarak yapılan bir yolculuktan sürücü sebebiyle memnun kalınmadığında, müşteri "Beni bir daha bu sürücüyle eşleştirme" seçeneğini kullanarak, daha sonraki yolculuklarında aynı sürücüyle eşleşme şansını ortadan kaldırıyor.

Aynı zamanda BiTaksi ile bağlantı kurulmasını daha kolay kılan yeni bir özellik ile de kullanıcıların acil bir durumda BiTaksi'ye ulaşmasını sağlıyor. Güncelleme, "BiTaksi Müşteri Servisi'nin beni aramasını istiyorum" butonunu uygulamaya ekliyor.

Öte yandan BiTaksi sürücü komünitesi için daha kaliteli ve yüksek standartlı sürücüleri hedefleyen BiTaksi, ortalama 5 üzerinden 4,5 yıldızı tutturamayan sürücülerle çalışmayacağını da not ediyor. Yani bir sürücüye 1 veya 2 yıldız verildiğinde, sürücü o müşteriyle bir daha eşleştirilmiyor ve bloklanıyor.