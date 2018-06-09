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Bodrum’a akın eden tatilciler nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Okulların tatil olmasına ve Ramazan bayramına sayılı günler kala Bodrum’a akın eden tatilciler nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Sahillere akın eden yerli ve yabancı turistler nedeniyle plajlarda ve sokaklarda adım atacak yer kalmadı.

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Okulların tatil olmasını bekleyen tatilciler, Ramazan bayramına 5 gün kala Bodrum’a gelmeye başladı. Pansiyonlar, oteller, apartlar ve turistlik tesisler yüzde 90 doluluk oranını yakaladı. Emniyet güçleri güvenliği en üst düzeye çıkarırken, uçaklar ve otobüsler ilçeye ek seferler koymaya başladı. Okulların kapanması ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 günlük bayram tatilini bir haftaya çıkarmak isteyen vatandaşlar erkenden Bodrum’a akın etmeye başladı. Tatilin gelmesini dört gözle bekleyen turizmciler ise şimdiden ilçeye akın eden tatilcilerle otelleri yüzde 90 doldurdu.
 
4 MİLYON TURİSTİ AĞIRLAYACAK
Ramazan Bayramı boyunca en büyük yoğunluğun başta Bodrum olmak üzere, Fethiye ve Marmaris gibi tatil yörelerinde yaşanacağı düşünülüyor. Muğla’nın sahil ilçelerini yaklaşık 3 ila 4 milyon arasında tatilcinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili boyunca yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlamayı planlayan Bodrum’a uçak firmaları ve otobüs firmalarının ek seferler düzenleyeceği öğrenildi. Milas-Bodrum Havaalanına, iç ve dış hatlardan gelecek uçaklara 100’den fazla ek sefer eklendiği belirtildi. Şehirlerarası otobüs firmaları da Bodrum’a ek seferler yapacaklarını açıkladı.

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