Bodrum'da 2 deprem meydana geldi
Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında 2.9 ve 3.9 büyüklüğündeki 2 deprem meydana geldi. Depremler, Bodrum'un mahallelerinde ve çevredeki yerleşim merkezlerinde hafif hissedildi.
- DHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre; ilk deprem, saat Merkez üssü Gökova Körfezi açıkları olarak belirlenen 2.9 büyüklüğündeki deprem Bodrum, Konacık, Bitez, Ortakent ve Turgutreis'te de hissedildi. 15.14'te meydana geldi.
Hafif şiddetli depremin ardından, saat 15.20'de, 3.9 büyüklüğünde, yine aynı yerde ikinci bir sarsıntı daha oldu.
Depremlerde ölen ya da yaralanan olmadığı, kentte herhangi bir tedirginlik yaşanmadığı belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.