Bodrum'da aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi

Konacık Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde görülen 20'ye yakın yaban domuzu, gündüz vakti evlerin bulunduğu alanda, park ve bahçelerde yiyecek aradı.

Yeşil alanlarda otlayan ve toplu hareket eden domuzlar, vatandaşları tedirgin etti. Domuzlardan korktuğu için evlerine gidemeyenler, itfaiye ve zabıta ekiplerinden yardım istedi.

Domuzlar, bir süre sonra arazide gözden kayboldu. Domuzların şehre indiği anlar görüntülendi.