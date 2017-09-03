Bodrum'da lüks yatlar birbirine dolandı

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla tatilci akınına uğrayan Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'a, 350 bine yakın aracın giriş yapmasının yanı sıra denizden de çok sayıda tatilci geldi.

KOYLARDA İNSAN SELİ

Yeşil ile mavinin buluştuğu irili ufaklı pek çok koy, demirleyen yat, bot ve tur tekneleriyle doldu. Bu koylardan biri de Cennet Koyu oldu. Toplam 85 yat, tur teknesi ve botun demirlediği koyda neredeyse iğne atsan yere düşmeyecek manzaralar yaşandı.

14 KİŞİ SEFERLER OLDU

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki koya demirleyen, giriş çıkış yapan tekne ve yatların demir ve halatlarının birbirine dolanması, kaptan ve denizcilere zor anlar yaşattı.

Koydaki 'Casadel Arte' ile 'Twin Wave' adlı iki lüks yatın birbirine dolanan çıpa zincirlerini ayırmak için her iki tekneden toplam 14 personel seferber oldu. Zodyak botlarla birbirinen dolanan zincirleri açmak için 2 saat boyunca çaba harcayan yat kaptanları ve personeli zor anlar yaşadı.