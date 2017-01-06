Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bodrum'u fırtına vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye ulaşmasıyla hayat durma noktasına geldi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bodrum’da saatte 80 kilometre hıza ulaşan lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini arttıran fırtınanın hızı zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaştı. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Bodrum’daki bütün koylarda ve plajlarda etkili olan fırtınanın akşam saatlerinde hızının 90 kilometreye kadar ulaşacağı öğrenildi.
 
Belediyeler ardı ardına megafonlarla Bodrumluları fırtınaya karşı uyardı. Sahillerde önlemler alındı. Denizde oluşan dalga boyunun yaklaşık 4 metreyi geçmesiyle birlikte bazı tekneler batma tehlikesi geçirdi.
 
Meteorolojiden alınan bilgiye göre ise akşam saatlerinde fırtınanın etkisini artıracağı ve saatteki hızının 90 kilometreye kadar ulaşacağı öğrenildi.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Binali Yıldırım: Saldırıyı terör örgütü PKK planladı

Başbakan Binali Yıldırım: Saldırıyı terör örgütü PKK planladı

Spor camiası terörü lanetledi

Spor camiası terörü lanetledi

Brezilya'da kadınlar şiddete karşı toplandı

Brezilya'da kadınlar şiddete karşı toplandı

Sivas'ta Afgan polisler mezun oldu

Sivas'ta Afgan polisler mezun oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA