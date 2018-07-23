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Bunalıma giren adam boğazını keserek intihar etti

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bunalıma giren Recai C. (58), jiletle boğazını keserek yaşamına son verdi.

  • DHA
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Tepeköy Mahallesi 3035 Sokak'taki müstakil evde yalnız yaşayan 4 çocuk babası Recai C.'den haber alamayan yakınları, evini kontrol etti. Çilingir yardımıyla eve giren yakınları, Recai C.'yi jiletle boynundan kendini yaralamış halde, kanlar içinde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Recai C.'nin öldüğü belirlendi. Recai C.'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Recai C.'nin  intihar notu bıraktığı öğrenildi, ancak içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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