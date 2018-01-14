Bolu hava durumu son dakika 15 Ocak Okullar yarın tatil mi Bolu’da kar yağışı var mı? Öğrenciler ve veliler bu soruların yanıtlarını merak ediyor. Bolu dahil olmak üzere birçok ilimizde kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki Bolu Valiliği okullar tatil olacak mı? sorusuna ilişkin net bir yanıt verdi mi? Bolu'da yarın okulların tatil olup olmadığı öğrenciler tarafından merak konusu oluyorken Bolu Valiliğinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapılacak açıklamayı anında sizlerle paylaşacağız. Bolu'da yarın da yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Meteorolojinin 15 Ocak pazartesi günü için uyardığı iller listesi şöyle : İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Erzincan, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin. İşte merakla beklenen Bolu hava durumu son dakika 15 Ocak Okullar yarın tatil mi Bolu’da kar yağışı var mı? sorularının detayları haberimizde sizlerle…

BOLU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bolu'da yarın (15 Ocak Pazartesi) okullar tatil mi, tatil olacak mı? sorularının yanıtı haberimizde. Bolu’da, Bolu Dağı kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimlerinde etkili oluyor. Özellikle yüksek kesimlerin beyazlara bürünmesinin yanında, görüş mesafesi 20 metreye kadar düşen yoğun sis de sürücülere zor anlar yaşatıyor. Trafik ekipleri kar yağışının tekrar başlaması ve yoğun sis nedeniyle sürücüleri daha dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'da yarın okulların tatil olup olmadığı öğrenciler tarafından merak konusu oluyorken Bolu Valiliğinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapılacak açıklamayı anında sizlerle paylaşacağız.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde oluşan yoğun sis ve kar yağışı, trafiği olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam ederken, yoğun sis ile D-100 kara yolunu tercih eden sürücüler, trafikte zorlanıyor.

Kara yolunun Düzce kesimi Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Elmalık ile Bolu kesiminde Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan tipi şeklindeki kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Bölgede ring halinde bulunan trafik ve karayolları ekipleri, sürücüleri takip mesafesi ve aşırı hız konusunda uyardı.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini arttıracağını bildirdi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya ile doğal güzellikleri ile ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller'de kar yağışı etkili oluyor.Kayak merkezi Kartalkaya'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer yarım metreyi geçti. Yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 5 otel yüzde 100 doluluk oranı ile hizmet veriyor. Günü birlik ve konaklamak için Kartalkaya'ya gelen tatilciler toplam uzunluğu 70 kilometre olan pistlerde kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkartıyor.Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda tatilci yolda kaldı. Yolda kalan araçlar nedeniyle uzun araç konvoyları oluştu. Tatilciler araçlarına zincir takarak devam ettti.Yolda kalan tatilcilere Kartalkaya Jandarma Karakolunda görev yapan askerler araçlarına zincir takarak yardım etti.Öte yandan doğal güzellikleri ile ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 18

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) kuvvetli olması bekleniyor. 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı geçeceği, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. 0

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

YURT GENELİ PAZARTESİ GÜNÜ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU

Pazartesi günü yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur şeklinde olması ön görülüyor.

Ülkenin doğu kesimleri ile Kıyı Ege'nin salı günü çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun batı kesimlerinin çarşamba günü parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Ülke genelinin perşembe günü parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı ön görülüyor.