Bolu Sakarya hava durumu son dakika Okullar yarın tatil mi? Bolu Sakarya kar yağışı uyarısı raporu nasıl? Milyonlarca vatandaşın en çokta öğrencilerin merak ettiği ; ‘’Okullar Pazartesi günü tatil olacak mı?’’ sorusunun yanıtına henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sakarya hava durumu tahmininde 24 Aralık 2017 pazar günü için kar yağışı uyarısı var. Meteoroloji 30 şehirde kar alarmı verdi. Kar tatili için gözler bu illerin valiliğine döndü. 25 Aralık 2017 pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı Sakarya'daki kar yağışının durumuna bağlı. Bolu hava durumu tahmininde bugünden itibaren yoğun kar yağışı uyarısı var. Meteoroloji 30 şehirde kar alarmı verdi. Kar tatili için gözler bu illerin valiliğine döndü. 25 Aralık 2017 pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı Bolu'daki kar yağışının durumuna bağlı olduğu bildirildi. İşte merak edilen ve sık sık araştırılan Bolu Sakarya hava durumu son dakika Okullar yarın tatil mi? Bolu Sakarya kar yağışı uyarısı detayları haberimizde!

Bolu ve Sakarya’da yarın okullar tatil mi?

Bolu ve Sakarya Valiliği Pazar gecesi kar yağışının durumuna göre 25 Aralık 2017 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini karara bağlayacak. Şuanda resmi bir açıklama gelmedi.

BOLU HAVA DURUMU

Bolu'da beklenen kar yağışı 24 Aralık pazar günü geliyor. Meteorolojinin sitesinden yayınladığı 5 günlük Bolu hava durumu tahminine göre kar yağışı özellikle pazar günü kuvvetli olacak. Yeni haftada ise kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bırakacak.

Meteoroloji yayınladığı son hava durumu raporunda 23 Aralık cumartesi günü 17 ilde etkili olan kar yağışının 24 Aralık pazar günü etkisini artıracağı bilgisi bulunuyor. Kuvvetli kar yağışından etkilenecek iller listesi hayli kabarık. 30 ili vuracak olan kar yağışının 25 Aralık 2017 pazartesi günü okulların tatil edilmesine sebep olabileceği bildiriliyor. Kar yağışının durumuna göre pazartesi günü okullar tatil mi sorusuna illerin valiliği karar verecek.

Bolu Valiliği pazar gecesi kar yağışının durumuna göre 25 Aralık pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini karara bağlayacak.

BOLU DAĞI’NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükleri, Bolu Dağı Tüneli ile Elmalık, Yumrukaya ve Dağkent viyadükleri mevkilerinde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bölgede etkili olan kar yağışına karşı güzergahta çalışma yapmaya başlarken, trafik ekipleri ise sürücüleri hatalı sollama ve aşırı hız konularında uyardı.

D-100 Karayolu'nun Karanlıkdere, Bakacak ve Bolu Dağı kesimlerinde ise kar yağışının yanı sıra yoğun sis de görülüyor. Kar yağışının kent merkezinde de zaman zaman etkili olduğu bildirildi.

SAKARYA HAVA DURUMU

Sakarya'da beklenen kar yağışı 24 Aralık pazar günü geliyor. Meteorolojinin sitesinden yayınladığı 5 günlük Sakarya hava durumu tahminine göre kar yağışı özellikle pazar günü kuvvetli olacak. Yeni haftada ise kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bırakacak.

Meteoroloji yayınladığı son hava durumu raporunda 23 Aralık cumartesi günü 17 ilde etkili olan kar yağışının 24 Aralık pazar günü etkisini artıracağı bilgisi bulunuyor. Kuvvetli kar yağışından etkilenecek iller listesi hayli kabarık. 30 ili vuracak olan kar yağışının 25 Aralık 2017 pazartesi günü okulların tatil edilmesine sebep olabileceği bildiriliyor. Kar yağışının durumuna göre pazartesi günü okullar tatil mi sorusuna illerin valiliği karar verecek.

Sakarya Valiliği pazar gecesi kar yağışının durumuna göre 25 Aralık pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini karara bağlayacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif kar yağışlı 2

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yağmurlu 7

İzmir: Parçalı bulutlu 9

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor 17

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor 14

Samsun: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 8

Trabzon: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 7

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11