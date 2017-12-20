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Bolu'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

D-100 Karayolu'nun Bolu'nun Gerede ilçesi kesiminde, yolun karşısına geçmek isteyen kişi kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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D-100 Karayolu'nun Bolu'nun Gerede ilçesi kesiminde, yolun karşısına geçmek isteyen kişi kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'ndan İstanbul yönüne giden Mehmet K. idaresindeki 74 BC 296 plakalı kamyonet, Ibrıcak köyü yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen ve alzaymır hastası olduğu iddia edilen Baki Özdemir'e (85) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özdemir'in cenazesi, Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.

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