Bolu'da kar alarmı
Bolu'da iki gündür aralıklarla yağan yağmurun ardından başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu.
- IHA
Bolu’da iki gündür devam eden yağmur bugün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde etkili olan kar yağışı sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşları da şaşırttı. Şehir merkezinde devam eden kar yağışı zeminde etkili olmadı.
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