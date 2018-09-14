Bolu'da piknik alanında piknikçiler tarafından çıra için oyulan ağaç tedavi edildi.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Göynük İşletme Şefliği sınırları içerisinde yer alan Keskinbıçak mevkiinde bulunan piknik alanındaki, kişi ya da kişiler tarafından çıra çıkartmak için zarar verilen ağaca Göynük Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri bakım ve tedavi uyguladı.

Ağacın gövdesi tedavi amacıyla, yaralanan bölümleriçamurla sıvandı ve etrafı jüt bez ile sarılarak kapatıldı.

Yine aynı mevkide, gerek yangına sebep olma ihtimalleri, gerekse başlamış bir yangının yayılma riskini arttırma potansiyelleri bulunan çöpler Topum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan işçiler tarafından toplanarak sahadan uzaklaştırıldı.