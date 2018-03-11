Bolu'daki silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.B, evinde bulunan ruhsatsız tabancayla çevreye rastgele ateş etti. Kurşunların isabet ettiği ve ağır yaralanan Y.Ç. ve U.K. ile hayati tehlikeleri bulunmayan Y.B. A.K. ve K.K, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri V.B'yi gözaltına aldı.