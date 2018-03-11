Bolu'daki silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinin Karamurat köyünde, Y.Ç. (39), U.K. (34), Y.B. (16), A.K. (16) ve K.K. (28), gece saatlerinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen V.B'nin (57) evine gelerek tartışmaya başladı.
- AA
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.B, evinde bulunan ruhsatsız tabancayla çevreye rastgele ateş etti. Kurşunların isabet ettiği ve ağır yaralanan Y.Ç. ve U.K. ile hayati tehlikeleri bulunmayan Y.B. A.K. ve K.K, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri V.B'yi gözaltına aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.