Bonzai içen genç ortalığı savaş alanına çevirdi

Edinilen bilgilere göre, kaza, Kağıthane'de bulunan Yeşilce Caddesi'nde 6 Nisan Perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi. Kimliği bilinmeyen genç bir kişi, çalıştığı iş yerinin aracıyla eğimi yüksek bir sokaktan Yeşilce Caddesi’ne bağlanmak için inerken, aracın kontrolünü kaybederek, caddeyle sokağın birleşim noktasında yer alan bir marketin manav reyonuna daldı. Aracı kullanan gencin bonzai isimli uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi.

Üzerinde ‘ölüm tehlikesi’ uyarısı bulunan direk hayatlarını kurtardı

Korkunç kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 2 çocuğuyla beraber manav reyonundan alışveriş yapan bir kadının, kaza anından saniyeler önce markete girerek, Ömer Ebizer isimli tezgahtarın ise aracın altında kalmaktan üzerinde ‘ölüm tehlikesi’ uyarısı bulunan elektrik direği sayesinde son anda kurtulduğu öğrenildi. Elektrik direğine çarparak duran araç marketin manav bölümünü savaş alanına çevirdi.

“Burada katliam olabilirdi”

Kazadan son anda kurtulan tezgahtar Ömer Ebizer, korku dolu anları anlatarak, “Ben burada çilekleri yerleştiriyordum. Yanımda bir bayan da vardı, çocukları da vardı yanında. Baktım, arkamda bomba gibi bir şey patladı. Bir atladım aşağıya, araç marketin içine girdi, demire vurup durdu. Bütün mallar saçıldı her yere. Allah’tan kadını az evvel göndermiştim. Ben direğin diğer tarafındaydım, o vurunca yere atladım. Saniyelerle kurtuldum. Bonzai içmişti, direksiyonun üzerine bayılmıştı. Polis ‘Ne içtin?’ diye sordu, bonzai içmiş. Adama soruyorum, ‘İlk defa içtim’ diyor. İlk defa içiyorsan, senin ne işin var trafikte? Bu kadar insana katliam yapacaksın. Burada katliam olurdu” dedi.

Vatandaşlardan bonzainin etkisiyle dehşet saçıp pişkin pişkin gülen gence tepki

Kazanın ardından bir süre hareketsiz şekilde kaldıktan sonra kendine gelen genç, aracın içerisinden inmedi. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen gencin, ‘Nasıl yaptın? Fren mi tutmadı?’ sorusuna cevap verirken konuşmakta zorlandığı görüldü. Korku dolu anlara neden olan genç çevredeki vatandaşların tepkisine neden olurken, bir vatandaş maddenin etkisiyle gülen gence fiziksel müdahalede bulundu.