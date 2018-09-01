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Borçlu olduğu mağazanın çatısında intihara kalkıştı

Gaziantep'te işsiz Mehmet C. (43), açık hesapla bin 500 liraya tablet alıp, borcu faizle 11 bin liraya çıkan 4 katlı mağazanın çatısında intihara kalkıştı.

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Psikolog tarafından ikna edilen Mehmet C., polis merkezine götürüldü.
Olay, öğleden sonra Çukur Mahallesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet C., bir mağazadan açık hesapla aldığı bin 500 liralık tablet bilgisayarın borcunu ödemedi. Borcunun faizle 11 bin liraya çıktığını öğrenen evli ve 3 çocuk babası Mehmet C., alışveriş yaptığı 4 katlı mağazanın çatısına çıktı. Atlayacağını söyleyerek etrafa bağıran Mehmet C.'nin çatıdan aşağıya taş attığını görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de havalı branda açtı.
Borcunu ödeyemeyeceğini söyleyen Mehmet C.'yi polis ikna edemeyince, psikolog çağrıldı. Polis ekibi tarafından getirilen psikolog Mahmut Kayagan, Mehmet C.'yi ikna etmek için çaba sarf etti. Psikolog Kayagan'ın konruştuğu Mehmet C., 3 saatin sonunda ikna olup intihar girişiminden vazgeçti. Çatıdan indirilen Mehmet C., polis merkezine götürüldü.

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