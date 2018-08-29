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Börekçi dükkanı kurşunlandı, mahalleli panik oldu

İznik'te kar maskeli saldırgan Atatürk Caddesi’nde bulunan börekçi dükkanını kurşunladı.

  • İHA
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Olay gece saat 02.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde üç şahsın bulunduğu beyaz renkteki ticari araç caddede durdu. Aracın içerisinden inen kar maskeli bir kişi elindeki silahla börekçi dükkanını hedef alarak altı el ateş etti. Ticari araç olay yerinden hızla uzaklaşırken, ateş eden zanlı da koşarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yeri camında altı adet kurşun deliği tespit etti. Çevreyi araştıran polis, bir otoparkın bahçesinde silah ve kar maskesi buldu. Polis, saldırıda kullanılan araç ile üç kişinin peşine düştü.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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