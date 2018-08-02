Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bornoz şakası yapan youtuber, sert kayaya çarptı

Adana'da youtuber'ın şakası tepki yarattı. Bornozlu şakadan korkan bir kadın youtuber'a, 'Böyle şaka olmaz. Ben Adanalıyım ne yaparım biliyor musun? Mahvederim adamı” diyerek tepki gösterdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkez Park’ta kaydedilen görüntülerde youtuber genç, bornozuyla çocuk ve genç vatandaşların önüne birden çıkarak bornozunu açtı. Korkan ve şaşıran vatandaşlar bornozun altından şort ve tişört giyen youtuberi görünce gülüp 'bu nasıl şaka' diyerek tepki gösterdi. Defalarca bunu tekrarlayan youtuber genç, 3 yaşlarındaki bir çocuğun önüne gidip aynı hareketi yapınca çocuğun ailesinin tepkisiyle karşılaştı.
 
 
Korkan kadın, youtuberı sırtından tutup yere düşürerek, “Ne yapıyorsun sen böyle? Olmaz böyle bir şaka. Polis çağırabilirim. Ben Adanalıyım ne yaparım biliyor musun? Mahvederim adamı" diyerek tepkisini gösterdi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Vali Yazıcı: Şehit düşen 11 aylık Bedirhan bugün 885 Bedirhan olarak doğuyor

Vali Yazıcı: Şehit düşen 11 aylık Bedirhan bugün 885 Bedirhan olarak doğuyor

Yurdum esnafının güldüren pratik zekası

Yurdum esnafının güldüren pratik zekası

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA