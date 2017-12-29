Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Boşanınca arabasına bu yazıyı yazdırdı

Bursa'da market işleten Tuğba Doğan Gürsoy (28), 8 yıl önce severek evlendiği Uğur Gürsoy'a kendisini aldattığı iddiasıyla açtığı davada boşanmalarına karar verilince, balonla süslediği otomobilinin önü ve arkasına, 'Herkesin kullandığı şeyler bana cazip gelmiyor, boşandım mutluyum' diye yazdırıp, arkadaşları ile mangal partisi yaptı.

  • DHA
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkez Nilüfer ilçesinde market işleten Tuğba Doğan Gürsoy 09.09.2009 tarihinde 2 yıl nişanlığı kaldığı Uğur Gürsoy ile evlendi. Evliliklerinden çocukları olmayan Tuğba Doğan Gürsoy, 1.5 yıl önce kendisini aldattığı iddiasıyla eşi hakkında Bursa 7'nci Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açıp, annesinin evine yerleşti. Gürsoy  çiftinin tartışmalı geçen duruşmaları hakimin dün verdiği boşanma kararı ile sonuçlandı. Boşandığını öğrenen Tuğba Doğan, mutluluğunu balon ile süslediği otomobilinin önüne 'Boşandım mutluyum'  arkasına ise 'Herkesin kullandığı şeyler bana cazip gelmiyor. Buna sen de dahilsin. Boşandım mutluyum' yazısı yazdırıp şehir turu yaparak kutladı. Tuğba Doğan, aydıca arkadaşlarıyla da boşanmayı kutlapı, mangal partisi yaptı.
 
Şu anda boşandığı için dünyanın en mutlu insanlarından biri olduğunu belirten Tuğba Doğan, "1.5 yıldır bugünü bekliyordum. Boşandığım gün arabamı  süsleyeceğimi söylemiştim. Sözümü tuttum. Aynı günün akşamı ise arkadaşlarıma mangal  ziyafeti verdim" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabil’deki saldırıda ölü sayısı artıyor

Kabil’deki saldırıda ölü sayısı artıyor

O şimdi bütün dünyanın tanıdığı biri

O şimdi bütün dünyanın tanıdığı biri

Garaja hurda olarak girdi ama...

Garaja hurda olarak girdi ama...

88 yıllık kurşun geçirmez motosiklet

88 yıllık kurşun geçirmez motosiklet

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA