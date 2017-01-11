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Böyle restoran görülmedi! Beğendiğin kadar öde

İngiltere’nin Liverpool şehrinde bir restoran beğendiğin kadar öde kampanyası başlattı.

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İngiltere’nin Liverpool şehrindeki “Wreckfish Bistro” adlı restoran, fiyat etiketlerini kaldırarak müşterilerin ne kadar ödemeleri gerektiğine kendilerinin karar vermelerini istedi. 

Kısa bir süre önce açılan restoranın sahibi Gary Usher, restoranın menüsündeki geyik eti ve marine edilmiş çiğ balık gibi çok sayıda "alışılmadık" yemeğe karşı İngiliz halkında bir önyargının söz konusu olduğunu ve bu önyargıyı yenebilmek adına böyle bir karar aldığını belirtti.

Bir süreliğine müşterilerin yemeklerinin fiyatlarına kendilerinin karar verebileceğini belirten Usher, böylelikle önyargılarını yenen müşterilerinin kalıcı olacağını, bunun restoranını da kalıcı hale getireceğini belirtti. 

 

Liverpool kentinde satın aldığı restoran binasını müthiş bulduğunu belirten Gary Usher, farklı şehirlerde üç restorana daha sahip olduğunu, fakat hepsinde aynı kampanyayı yapmaya gücünün yetmeyeceğini belirtti. 

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