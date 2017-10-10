Böylesi görülmedi! Aynı anda doğuma gittiler...

Çok ender rastlanan durum karşısında hastane ekibi meslek hayatlarının en mutlu anlarını yaşadı. Birlikte büyüyen Fatma-Gülümser Karataş kardeşler aynı saatte doğan bebeklerini de birlikte büyütecekler.

Edinilen bilgiye göre; Acarlar Mahallesi’nde yaşayan ve aynı zamanda arkadaş olan Fırat Güvenç arkadaşı Fatih Urut ile aynı evden kız alıp bacanak oldu. Fatma Karataş ile Fırat ile evlenirken kardeşi Gülümser de Fatih ile evlenerek yuva kurdu. Evlilikten önce sıkı bir arkadaş olan Fırat Güvenç ile Fatih Urut bacanak olduktan sonra arkadaşlıkları adeta kardeşliğe döndü ve acı tatlı her olayı birlikte yaşamaya başladılar.

“Aynı anda doğuma gittiler”

Dün akşam saatlerinde abla Fatma Güvenç ile kardeşi Gülümser Urut’un aynı anda doğum sancıları tutunca bacanaklar hanımlarını Aydın Liva Hastanesi’ne getirdi. Doktorları da aynı olan iki kız kardeşin aynı anda doğum sancısı tutması üzerine Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kadriye Uğurlu iki kardeşi birden doğuma aldı. Ağrısız sistem ile iki kardeş aynı anda birer erkek çocuk dünyaya getirdi. Fatma Güvenç’in bebeğine Poyraz ismi verilirken Gülümser Urut’un bebeğine ise Yiğit Ömer ismi verildi. Bugüne kadar yüzlerce doğum yaptırdığını ilk defa bu kadar heyecanlı ve mutlu bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Kadın Doğum Uzmanı D. Kadriye Uğurlu, "İki kardeşi aynı gün başarılı bir doğum ile anne oldu. Anneler sağlıklı ve mutlu, bebeklerimiz de oldukça sağlıklı. Çok nadir görülen bir durum idi. İki kardeş aynı anda anne oldu. Hem aile için hem bizler için büyük mutluluk vesilesi oldu" dedi.

“Hastanenin maskotu oldular”

Oldukça sağlıklı doğan Poyraz ve Yiğit Ömer Bebekler hastanede ilgi odağı oldu. Aynı anda iki torunu birden kucaklayan Anneanne Ezine Karataş, yaşadığı mutluluğun tarifsiz olduğunu belirterek ağrısız doğum yöntemi ile kızlarının doğumunu gerçekleştiren Liva Hastanesi ekibine teşekkür etti.

Yaşanan durumun ender rastlanan vakalardan biri olduğunu belirten Aydın Liva Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdal Gezer, “İki kardeşin aynı günde anne olması bizi mutlu etti. Her iki anne de prenses doğum dediğimiz ağrısız doğum ile anne oldular. Kardeş olan iki annenin aynı anda Liva Hastanesi’nde anne olması bizi çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.