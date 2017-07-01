Gümüşhane'deki bu caminin ne kubbesi ne çatısı var

Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan ve yaylacılık kültürünün yaşatıldığı ender bölgelerden olan Kadırga Yaylası'nda kubbesi ve çatısı olmayan camiyi görmeye ve Cuma namazı kılmaya her yıl binlerce vatandaş geliyor.

Yaz aylarında Cuma günleri yaylada kurulan halk pazarı nedeniyle çevre il, ilçe, köy ve yaylalardan Kadırga’ya akın eden vatandaşlar, Cuma namazını üzeri açık camide kılıyor.

Otel, lokanta, kahvehane, bakkal, manav gibi yeme, içme ve konaklama tesislerinin bulunduğu yaylada bulunan ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın namaz kıldığı rivayet edilen açık caminin tabanı da doğal çim. Camiye giren vatandaşlar ayakkabılarını duvarların üzerine koyduktan sonra çim üzerinde namazını kılıyor. Erkeklerin camiyi terk etmesinin ardından bu kez kadınlar camide öğle namazını kılıyor.

Yaylaya adını veren ve Fatih Sultan Mehmed’in yaylaya gelmesine vesile olan Kadir Ağa’nın adının verildiği zirvede bulunan şehit ve gazilerin kabirlerini ziyaret ederek dua eden vatandaşlar daha sonra camiye akın ediyor.

Yüzyıllardır şenlikler yapılıyor

Fatih’in namaz kıldığı Temmuz ayının üçüncü Cuma günü yaylada yüzyıllardır şenlik ve otçu göçü yapılırken, Cuma günleri adeta küçük bir ilçeye dönüşen yaylada vatandaşlar yolların standartlarının yükseltilmesini istiyor.

Cuma namazı saatinde yağmur yağmıyor

Denizden yüksekliği 2 bin 200 metrede bulunan ve etrafında Şahmelik, Çatma, Minarlı, Oğuz ve Ören gibi çok sayıda oba bulunan Kadırga Yaylası'nda Cuma günleri namaz saatinde yağmur yağmadığı da vatandaşlar tarafından ifade ediliyor.

“Yaylanın çimenini seccade ederek namaz kıldık”

İstanbul'dan camide namaz kılmak için gelen Kemal Erci, "Kadırga Yaylası açık hava camiinde namaz kılmak için özellikle yollara düştük. Kadırgaya birkaç kez gelmiştim ama ilk kez namaz kılmak nasip oldu. Yaylanın çimenini seccade ederek namaz kıldık" dedi.

“Bir kez yağmur yağdı”

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinden yıllardır yaz aylarında Kadırga’ya Cuma namazı kılmaya gelen 85 yaşındaki bir vatandaş kendisinin hatırladığı bir kez yağmur yağdığını, yağmurun hep namazdan sonra yağdığını söyledi.

“Türkiye’den ve dünyadan insanlar namaz kılmak için buraya akın ediyor”

1955 yılından beri yaylada esnaflık yapan 83 yaşındaki Osman Kasap da Cuma namazı saatinde kendisinin hatırladığı tek yağmurun imamın vaaz ve hutbeyi uzattığı bir günde olduğunu, ardından yaşlı bir vatandaşın kalp krizi geçirip ölmesinin ardından ayrıca yaylada kapalı bir cami yapıldığını hatırlattı ve Türkiye ve dünya genelinden insanların Kadırga’nın açık hava camisinde namaz kılmak için buraya akın ettiğini sözlerine ekledi.

Yayladaki açık hava camisinin yapılış hikayesi ise şöyle anlatılıyor :

“Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin Trabzon'da Kadir Ağa diye bir arkadaşı vardır. Trabzon’a geldiği zaman Kadir Ağa’yı ziyaret etmek ister. Nerede olduğunu araştırınca buraya gelip şehit olduğunu öğrenir. Burada askerleriyle bir Cuma namazı kıldırır. Taş toplattırıp şuanki mevcut alanı oluşturur. Üzerine sıva yapılır. O taşlar o günden beri duvarda durur.”