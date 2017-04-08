Şehit yakınlarına ev alma bahanesiyle insanları dolandırdılar

Alınan bilgiye göre, "vali, vali yardımcısı, valilik sekreteri" gibi unvanları kullanarak birçok esnaf ve iş adamını arayan şahısların, "Ben Kahramanmaraş Vali Yardımcısı. Şehitler adına yardım için bir proje başlattık. Valilik olarak yardım parası toplayıp şehit yakınlarına ev alacağız" şeklinde istekte bulunup, para talep ettikleri Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi.

Şikayetçi iş adamlarının müracaatı üzerine Kahramanmaraş genelinde tüm esnaf odaları aracılığı ile esnaflara emniyet tarafından uyarı mesajı gönderildi. Daha sonra şebekeyi yakalamaya yönelen polis ekipleri, Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde operasyon yaptı.

İki ayrı bankadan para çekmeye yönelen 2 kişi ile, bunları yönlendiren 4 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin telefonlarına ve sim kartlarına el konuldu.

Daha önce de benzer yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen O.K. isimli şahsın şebekenin elebaşı olduğu ve diğer şahıslarla birlikte başkaları adına açılmış sim kartlar ile unvan gaspı yaparak dolandırıcılık yaptıkları anlaşıldı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Başka illerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları anlaşılan şahıslar, operasyonun merkezi olan Kahramanmaraş'a getirildi. Şahısların Muş, Malatya ve Hatay illerinde de benzer şekilde dolandırıcılık olaylarına karışan kişiler oldukları operasyon kapsamında ortaya çıkarıldı.

Son işlerinde yakalandılar

Şüpheliler, son işlerinde M.A isimli iş adamını arayarak "Ben vali yardımcısı. Şehit ailelerine konut yardım projesi adı altında 15 tane ev aldık. 16'ncı evi almak için eksiklerimiz var ne kadar yardımda bulunabilirsiniz" dedi. İş adamı da "5 bin verebilirim" dedi ama gerçekte parayı yatırmadı. Paranın yattığını düşünen dolandırıcılar, banka hesap sahibi ile buluştu. Polis takibinde olan dolandırıcılar bankaya giderken suçüstü yakalandı.

Ayrıca şüpheliler dolandırıcılıkta kullandıkları numarayı inkar etti. Ancak polis, dolandırıcılıkta kullanılan numaranın faturasını şebeke üyelerinden birinin yatırdığını tespit etti.

Şahıslar sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.