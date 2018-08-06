Bu rol beni çok etkiledi

Son dönemde yer aldığı projelerde adından sıkça söz ettiren oyuncu Beyzanur Mete, korku ve komedi türlerinde gösterdiği başarısının yanı sıra dramla dikkatleri üzerine çekecek. Sancaktepe Belediyesi’nin ‘7 Bölge 1 Film’ projesi kapsamında gerçekleştirmiş olduğu, Sancaktepeli gençler tarafından profesyonel bir ekiple çekilen 15 Temmuz darbe gecesi yaşanılanları anlatan ‘Sonsuz’ isimli filmin başrolünü Erdal Özcan ile paylaşan Beyzanur Mete, filmde eşi gözlerinin önünde vurulan Şeyda karakterini üstleniyor. Bir okulda müzik öğretmeni olarak görev yapan Eşi Halid ve bir erkek çocuğuyla yaşayan Şeyda, gördüğü bir rüyanın etkisindedir. 15 Temmuz darbe girişiminin akşamı duyduklarından ve gördüklerinden sonra sokağa çıkan çift, hayatlarının dönüm noktasını ve büyük acıyı o gece yaşarlar. Halid, eşi Şeyda’nın gözlerinin önünde vurulur.

7 ŞEHİR 7 HİKAYE

Bu kez bir dramla izleyecilerin karşısına çıkacak olan Beyzanur Mete “Rolün etkisi benim için elbette çok büyük. Dramı yoğun olan 15 Temmuz kahramanlığını anlatan bir proje… Hem hepimizin yaşamış olduğu gerçek bir olay olmasının etkisi var hem de bu tip bir rolü üstlenmenin ve acıyla biten bir hikâyenin kahramanı olmak etkileyici. Hayatı rutininde devam eden ve eşiyle ve çocuğuyla mutlu bir yaşantısı olan bir kadının bir anda hayatı allak bullak oluyor.

Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın” sözleriyle düşüncelerini ifade etti. Yedi şehirde, 7 farklı senaryo ve yönetmenle, 15 dakikalık kısa filmlerin bir film haline geldiği projenin başrollerinde Perihan Savaş, Yavuz Bingöl, Emre Kızılırmak, Beyzanur Mete, Ercan Özdal, Osman Soykut, Mehmet Çevik, Celal Al Nebioğlu, Harun Özüağ, Zeki Eker gibi isimler rol alıyor.