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Bu teke doğuştan futbolcu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sahibiyle birlikte futbol oynayan teke, görenleri şaşırtıyor. Kaleye geçen ve gelen toplara kafa da atan tekeyi görenler büyük bir ilgiyle izliyor.

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Beytüşşebap içesine bağlı Aşağıdere köyünde sahibi Agit Turan ile birlikte futbol oynayan teke, görenlerde şaşkınlık oluşturuyor. Havadan gelen toplara zıplayarak kafa atan ve kaleye geçen teke, izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. 
 
Tekenin sahibi Agit Turan, hayvancılıkla uğraştıklarını ve yaklaşık 15 keçileri ile bir tekelerinin olduğunu belirterek, “Hayvanlarımızı her gün meşe yaprakları yedirebilmek için dışarı çıkarıp, besliyoruz. Geçtiğimiz hafta hayvanlar dışarıda beslenirken, tekenin arazide topla ilgilendiğini fark ettim. Bunun üzerine onu eğitmeye başladım. Yaklaşık bir haftadır beraber top oynuyoruz. Topu fırlattığımda zıplayıp kafa atıyor. Bazen de kalede bırakıyorum onu. Çok eğleniyoruz” dedi. 
 

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