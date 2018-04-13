Bugün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Rize, Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Rumeli Kavağı-Eminönü seferleri iptal edilerek bunun yerine yolcu taşımacılığı Sarıyer İskelesi'nden yapılmaya başlandı.

İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin açıklamasına göre, kentte etkili olan yoğun sis dolayısıyla saat 07.20 itibarıyla Rumeli Kavağı-Eminönü seferlerinin iptal edilmesi ve bunun yerine yolcu taşımacılığının Sarıyer İskelesi'nden yapılmaya başlanması kararlaştırıldı.

Yoğun sisten dolayı Boğaz köprüleri ve Ortaköy Camisi'nin siste kaybolduğu görüldü.

Boğaz köprüleri ve kentin ana arterlerinde yoğun sisin etkisiyle araç trafiğinin yavaş ilerlediği de dikkati çekti.

Güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişlik olmayacağı tahmin ediliyor.