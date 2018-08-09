Meteoroloji: Ordu'da bugün de yağış sürecek

Ordu'da sel felaketi yaklaşık 500 bin nüfusun yaşadığı alanda etkili oldu, 7 kişi yaralandı. 7 köprü yıkıldı, çok sayıda kişi de mahsur kaldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaralanan 7 kişinin tedavilerinin devam ettiğini belirtirken, “100’e yakın mahallemizde ciddi hasar var. 7 ilçemiz, yaklaşık 500 bin nüfusun yaşadığı alan bu afetten etkilendi. Tesellimiz can kaybının olmaması” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketine ilişkin Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’ı telefonla arayarak bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bir köprünün yıkıldığını anımsatarak “Yedi köprü yıkılmış ama bununla ilgili tüm çalışmaları arkadaşlar yapıyor. Hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır. Maddi hasar karşılanabilir, önemli olan can kaybıdır, Allah’a şükürler olsun bir can kaybımız söz konusu değil.” dedi.

FINDIK HASADI DENİZE AKTI

Kentte yaşanan sel felaketinde Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki bahçelerde yer alan tonlarca fındık denize aktı. İlçede hasat edilen, kurutulmak için bekletilen fındıklar, derelerde su seviyesinin yükselmesiyle olaşan selde sularına kapılıp denize kadar sürüklendi. Fındıkların Karadeniz sahilinde açıkta biriktiği gözlendi. Adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluşturdu.

''60 YAŞINDAYIM, BÖYLE BİR YAĞIŞ ŞEKLİ YAŞAMADIM''

Ünye'nin Tekkiraz Mahallesi Muhtarı Yakup Balcı, ''Bizim Karadenizimizin geçim kaynağı fındık ve mısır. Fındığımız büyük oranda, harmandan; saat 08:30'ta yağışın fırtınanın gelişiyle kimse ne olduğunu anlayamadan dışarı bile çıkamadan fındık sellere karıştı. Vatandaşlar mağdur oldu. Yaklaşık 40 dakika sürdü ama ne olduysa alıp götürdü. Ben 60 yaşındaydım, bu zamana kadar böyle yağış şekli fırtına yaşamadım. Bu bir afet. Yollarımız sanki dağdan bayırdan gelen topraklar sayesinde kamyonlarla doldurmuş gibi kapalı durumda. Belediyemiz geceden bu yana açmak için uğraşıyorlar. Çalışmalarımız devam edecek.'' diyerek felaketi anlattı.

FATSA ZİRAAT ODASI BAŞKANI: 'FINDIK ÜRETİCİLERİ MAĞDUR OLDU''

Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Fatsa ve Ünye ilçesindeki üreticilerin büyük bölümünün toplanan fındığı kuruması için evlerinin önündeki harmanlara ya da müsait bölgelerde kaldırıma serdiğini söyledi.

Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı

Bölgede etkili olan yağışın fındık üreticilerini de etkilediğini belirten Kibar, "Üreticiler, harmandaki fındığın büyük bölümünün denize sürüklenmesi sonucu mağdur oldu. Önümüzdeki günlerde üreticilerin mağduriyetini gidermek için çalışma yapacağız." dedi.

Kibar, şu an için ne kadar mahsulün suya kapıldığını bilmediklerini vurgulayarak, bunun ancak tespit çalışmasının ardından belirlenebileceğini sözlerine ekledi.

''ORDU'DA BUGÜN DE YAĞIŞ SÜRECEK''

Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli, Ordu'da bugün de yağışların süreceğini söyledi.

Sürmeli, şunları söyledi:

''Karadeniz ve Ordu çevresinde bugün de günün büyük kısmında yağışlar sürecek. Miktarı dünkü kadar olmasa da, çalışmaları zorlaştıracaktır. Dolayısıyla Samsun, Sinop çevrelerinde bölgesel ama Ordu çevrelerinde daha kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz.

Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı

Yurt genelinde Karadeniz'in orta ve doğusu sağanaklar almayı sürdürüyorlar. Deniz suyu sıcaklığı son 10-12 yıl içinde çok büyük artışlar gösterdi. Akdeniz, Marmara, Ege, Karadeniz bu şekilde. Deniz suyu sıcaklığının bu kadar tırmanıyor olması çok büyük bir risk.

Dün hava 22, deniz suyu sıcaklığı 28 dereceydi. Bu da denizden çok ciddi destek ve kuzey rüzgarlardan şehir büyük bir yağış alıyordu. Bu yağışlar bugün de kesintilerle devam ediyor. Ancak önümüzdeki zamanlar için Karadeniz ve Akdeniz için böyle potansiyel tehlikenin olduğunu hatırlatalım.''

FATSA ZİRAAT ODASI BAŞKANI: 'FINDIK ÜRETİCİLERİ MAĞDUR OLDU''

Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Fatsa ve Ünye ilçesindeki üreticilerin büyük bölümünün toplanan fındığı kuruması için evlerinin önündeki harmanlara ya da müsait bölgelerde kaldırıma serdiğini söyledi.

Bölgede etkili olan yağışın fındık üreticilerini de etkilediğini belirten Kibar, "Üreticiler, harmandaki fındığın büyük bölümünün denize sürüklenmesi sonucu mağdur oldu. Önümüzdeki günlerde üreticilerin mağduriyetini gidermek için çalışma yapacağız." dedi.

Kibar, şu an için ne kadar mahsulün suya kapıldığını bilmediklerini vurgulayarak, bunun ancak tespit çalışmasının ardından belirlenebileceğini sözlerine ekledi.

''ORDU'DA BUGÜN DE YAĞIŞ SÜRECEK''

Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli, Ordu'da bugün de yağışların süreceğini söyledi.

Sürmeli, şunları söyledi:

''Karadeniz ve Ordu çevresinde bugün de günün büyük kısmında yağışlar sürecek. Miktarı dünkü kadar olmasa da, çalışmaları zorlaştıracaktır. Dolayısıyla Samsun, Sinop çevrelerinde bölgesel ama Ordu çevrelerinde daha kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz.

Yurt genelinde Karadeniz'in orta ve doğusu sağanaklar almayı sürdürüyorlar. Deniz suyu sıcaklığı son 10-12 yıl içinde çok büyük artışlar gösterdi. Akdeniz, Marmara, Ege, Karadeniz bu şekilde. Deniz suyu sıcaklığının bu kadar tırmanıyor olması çok büyük bir risk.

Dün hava 22, deniz suyu sıcaklığı 28 dereceydi. Bu da denizden çok ciddi destek ve kuzey rüzgarlardan şehir büyük bir yağış alıyordu. Bu yağışlar bugün de kesintilerle devam ediyor. Ancak önümüzdeki zamanlar için Karadeniz ve Akdeniz için böyle potansiyel tehlikenin olduğunu hatırlatalım.''