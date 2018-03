Bugün kandil mi Aksam hangi kandil kutlanacak Recep ayının ilk kandili nedir

22 Mart Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yani bugün ne kandili? Bugün hangi kandil? Recep ayının ilk kandili hangisi? Bugün hangi kandil kutlanacak? Yılın ilk kandili bugün milyonlarca vatandaş tarafından ibadetlerle idrak edilecek. Bugün hangi kandilin kutlanacağını sorgulayan vatandaşlar ise "Bugün ne kandili?" sorusuna yanıt arıyor. İslam dininin önemli ve mübarek günlerinden birisi de kandillerdir. Kandil günlerinde milyonlarca Müslüman vatandaş, çeşitli ibadetler yaparak sevap kazanmakta ve işledikleri günahlar için Allah'tan af dilemektedir. Bugün de o kandillerden birisi. İşte kandil ile ilgili merak edilenler...



Mübarek günlerden biri olan Regaib kandili idrak edilecek. Bu önemli günü kaçırmak istemeyenler ise bugün kandil mi sorusunu şimdiden sormaya başladılar.



BUGÜN HANGİ KANDİL KUTLANACAK?



Sosyal medya üzerinden merak eden ve Google üzerinde arama yapanlar kandil gününü merak ediyor. Diyanet tarafından da açıklanan tarihe göre bugün Regaib Kandili. Ayrıca Regaib Kandili ile ilgili diğer hazırladığımız haberleri inceleyebilir ve bugünü biraz daha iyi geçirebilirsiniz.



2018 yılının ilk kandili bugün kutlanacak. Milyonlarca Müslümanı ilgilendiren ve ibadetlerle idrak edilecek olan Regaib Kandili, bugün kutlanacak. Peki kandillerde neler yapılmaktadır?



Regaip gecesi, Receb ayının ilk Cuma gecesidir, çok kıymetlidir. Fakat, Resulullah efendimizin babasının evlendiği gece değildir. Çünkü Peygamber efendimizin babası hazret-i Abdullah’ın evlendiği sene, ayların yeri değişikti. Receb ayı, Cemâzil-âhır ayının yerinde, yani bir ay ileride idi. Nûr-i Nübüvvetin, hazret-i Âmine validemize intikali, şimdiki Cemâzil-âhır ayındadır, Regaip gecesinde değildir.



Receb ayının ilk Cuma gecesine Regaip gecesi denir. Receb ayının her gecesi kıymetlidir. Her Cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha da kıymetli olmaktadır. Allahü teâlâ, bu gecede, mümin kullarına, ihsanlar, ikramlar yapar. Bu gece yapılan dua ret olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, kat kat sevap verilir. Bu geceye hürmet edenleri affeyler.









* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.



* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.



* Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.



* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.



* Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.



* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.



* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.



* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.



* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.



* Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.



* Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.



* Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.



* O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.



* Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;



* Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazı cemaatle ve camilerde kılınmalı.



* Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.



* Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.



* Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.



* Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı



Regaib nedir?



Regâib, Arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "regâib"in aslı budur.



Receb'in ilk cuma gecesine Regaib Gecesi denir. Bu geceye Regaib Gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allah Teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.