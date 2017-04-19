Bülent Kayabaş neden öldü? Bülent Kayabaş kimdir? nereli

Bülent Kayabaş neden öldü? Bülent Kayabaş kimdir? Usta oyuncu Bülent Kayabaş, bir süredir akciğer yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yeşilçam’ın usta oyuncularından Bülent Kayabaş, 25 Ağustos 1945 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Tam adı Osman Bülent Kayabaş’dır. Birçok sinema filmi ve dizide rol aldı. Bülent Kayabaş son olarak Sermiyan Midyat’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği ‘Bir Baba Hindu’ filmi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Kayabaş’ın cenazesini almak için hastaneye eşi Selma Kepekli Kayabaş, oğlu Ümit Kayabaş ve eski eşi oyuncu Nur Sürer geldi. Ailesi ve yakınları Kayabaş’ın cenazesini hastaneden alarak ayrıldı. Kayabaş'ın Cuma günü Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

HASTANEDEN USTA OYUNCUNUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Oyuncu Bülent Kayabaş’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "18.06.1945 doğumlu Bülent Kayabaş, uzun süredir tedavi gördüğü hastanemizde Kolorektal Kanser (Kalın bağırsak kanseri) hastalığı sonucu gelişen multi organ yetmezliği sonucu 06.05’te vefat etmiştir. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

EŞİ: ‘BİZİ ARTIK TANIMIYORDU’

Kayabaş’ın cenazesini almak için hastaneye eşi Selma Kepekli Kayabaş, oğlu Ümit Kayabaş ve eski eşi oyuncu Nur Sürer geldi. Ünlü oyuncunun eşi Selma Kayabaş, "Sabah 06.00’da kaybettik. Bizi artık tanımıyordu. Yarı bilinci yoktu. En son dün konuşabildik doğru dürüst. 24 yıldır beraberdik" ifadelerini kullandı.

Nur Sürer ise “Tedavi görüyordu. Esasında pazar gününe kadar iyiydi. Acı çekmedi en azından" dedi.

‘SON GÜNLERİNDE DE ÇOK GÜLDÜ, İNSANLARI DA ÇOK GÜLDÜRDÜ’

Oğlu Ümit Kayabaş da, “Birçok kişinin sevdiği bir insandı zaten, çok neşeli, komikti. Son günlerinde de çok güldü, insanları da çok güldürdü. Bekliyorduk zaten, hastanede çok net bir şekilde bizi süreçten haberdar etti. Herkese baş sağlığı diliyorum" dedi.

Ailesi ve yakınlar daha sonra Kayabaş’ın cenazesini hastaneden alarak ayrıldı. Kayabaş Cuma günü Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

ALİ POYRAZOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Kayabaş’ın 38 yıllık arkadaşı Ali Poyrazoğlu, Duymayan Kalmasın’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kanserdi. En son cumartesi günü gördüm, bilinci kapanmıştı. Oğlu İngiltere’den gelmişti. Hayali yazın Bodrum Akyarlar’a gitmekti."

TATLISES: YAKIŞIKLI RIZA HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK

İbrahim Tatlıses, Instagram sayfasından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Oyunculuğuyla insanımızın kalbinde yer eden Bülent Abi’mizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Yeşilçam’ın zor ve bir o kadar emek isteyen kıymetli zamanlarında kendisiyle filmler çektik. "Sevdalandım" filmimizin Yakışıklı Rıza’sı, insanlığı ve abiliği ile her zaman kalbimde kalacak... Mekanın cennet olsun Bülent Kayabaş... Bülent Abi’me Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum..."

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?

Bülent Kayabaş, 25 Ağustos 1945 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Tam adı Osman Bülent Kayabaş’dır.

1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu’nda profesyonel olarak tiyatro oyuncusu oldu. Birçok tiyatro oyununda oynadı, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol aldı. Seslendirmeler yaptı. Winnie The Pooh’yu 14 yıl seslendirdi.

2000 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini Derviş Zaim’in üstlendiği “Filler ve Çimen” filminde Ali Sürmeli, Sanem Çelik,Bülent Kayabaş, Haluk Bilginer, Uğur Polatberaber oynamışlardır.

Bülent Kayabaş, 2010yılında Haldun Dormen’in,Cevat Fehmi Başkut’un ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı romanından müzikal bir tarzda oyunlaştırdığı ‘Bir Kış Masalı’ adlı oyununda oynadı.

Bülent Kayabaş, 1981 yılında Nur Sürer ile evlendi. Kısa sürede boşandı. 2007yılında 15 yıllık arkadaşı Selma Kepekli ile Turgutreis’te evlendi.

ÖDÜLLERİ

2010 – ‘İsmail Dümbüllü’ ödülü, Cevat Fehmi Başkut’un ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı oyunundaki rolü için

1981 – “Avni Dilligil” En İyi Oyuncu ödülü

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

– Fırıldak Ailesi (Sabri) Seslendirme-2013

– Kasaba – 2009

– Vesaire Vesaire – 2008

– Limon Ağacı – 2008

– Hemşire Meri – 2008

– Yalan Dünya – 2007

– Hicran Sokağı – 2007

– Çinliler Geliyor – 2006

– Yalancı Yarim – 2006

– Canın Sağolsun – 2005

– Saklambaç – 2005

– Teberik Şanssız – 2005

– Pardon – 2005

– Tatil Aşkları – 2004

– Mürüvvetsiz Mürüvvet – 2004

– Halk Düşmanı – 2004

– Balans ve Manevra – 2004

– Sultan Makamı – 2003

– Hababam Sınıfı: Merhaba – 2003

– Kırık Ayna – 2003

– Tek Celse – 2001

– Deli Yürek-Boomerang Cehennemi – 2001

– Koltuk Sevdası – 2001

– Yaralı Kurt – 2000

– Tersine Dünya – 2000

– Filler ve Çimen – 2000

– Fasulye – 2000

– Sen Allahın Bir Lutfusun – 1999

– Aile Bağları – 1999

– Kadınlar Kulübü – 1999

– Salacak Öyküleri – 1998

– Unutabilsem – 1998

– Hollywood Kaçakları – 1996

– Sevda Kondu – 1996

– Süper Yıldız – 1995

– Ayrı Dünyalar – 1995

– Ayrı Dünyalar (2) – 1995

– Çiçek Taksi – 1995

– İz – 1994

– Gülen Ayva Ağlayan Nar – 1992

– Çapkın Baba – 1990

– Abuk Sabuk Bir Film – 1990

– Şen Sulukule – 1990

– Talih Kuşu – 1989

– Kırmızı Gece – 1988

– Arkadaşım Şeytan – 1988

– Küçüksün Yavrum – 1988

– Gemileri Yakmak – 1988

– Keklik Ali – 1988

– Sevimli Hırsız – 1988

– Zamansızlar – 1987

– İşte Kadın – 1987

– Son Yüzelli Metre – 1987

– Son Urfalı – 1986

– Tokatçılar – 1986

– Ava Giden Avlanır – 1986

– Sana Öyle Hasretim Ki – 1985

– Köfteci Holding – 1985

– Para Babası – 1985

– Kızlar Sınıfı Yarışıyor – 1985

– Bir Akşam Üstü – 1985

– Assolist – 1985

– Sensizliğe Alışacağım – 1985

– Gazino Bülbülü – 1985

– Fidan – 1984

– Berduşlar Sosyetede – 1984

– Kader – 1984

– Sevginin Bedeli – 1984

– Karımı Gördünüz mü? – 1984

– Sevdalandım – 1984

– Aptal Kahraman – 1983

– Futboliye – 1983

– Yıkılan Gurur – 1983

– Faize Hücum – 1982

– Nikah Masası – 1982

– Arkadaşım – 1982

– Berduşlar – 1982

– Görgüsüzler – 1982

– Yapışık Kardeşler – 1981

– Bay Alkolü Takdimimdir – 1981

– Şabancık – 1981

– Şaşkın Milyoner – 1980

– Devlet Kuşu – 1980

– Zübük – 1980

– Tabancamın Sapını Gülle Donatacağım – 1980

– Bereketli Topraklar Üzerinde – 1979

– N’Olacak Şimdi – 1979

– Sev Beni – 1979

– Skandal – 1979

– Biz Böyle Severiz – 1979

– Dokunma Yanarsın – 1979

– Doyumsuzlar – 1979

– Vur Vur Kaç Kaç – 1979

– Koca Aranıyor – 1979

– Aşk Bebeği – 1979

– Yedi Kocalı – 1979

– Sevimli Aşık – 1979

– Yatak Hikayemiz – 1979

– Bir Öpücük Ver Bana – 1979

– Kara Leke – 1979

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– Sevginin Bedeli – 1979

– Pusu – 1979

– Üşütük – 1978

– Ne Olacak Şimdi – 1978

– Sormagir Sokağı – 1978

– Şeytan Köşeyi Döndü – 1978

– Zor Oyunu Bozar – 1978

– Yengen – 1978

– Yalnız Kalp – 1978

– Sımsıcak – 1978

– Kabadayı Böyle Sever – 1978

– Uçurum – 1978

– Korkak Kahraman – 1978

– Aşkın Sıcaklığı – 1978

– Sıra Sana Gelecek – 1978

– Hırçın Kız – 1977

– İki Aşk Arasında – 1977

– Yeşilçam Sokağı – 1977

– Hızlı Giden Yorulur – 1977

– Ne Zaman Geleceksin – 1977

– Sen Ve Ben – 1977

– Hayret 17 – 1975

– Çapkın Kızlar – 1975

– Sevimli Frankenstein – 1975

– Minik Cadı – 1975

– Teşekkür Ederim Büyükanne – 1975

– Şaşkın Damat – 1975

– Acele Koca Aranıyor – 1975

– Askerin Dönüşü – 1974

– Çirkin Dünya – 1974

– Erkekler Ağlamaz – 1974

– Ayrı Dünyalar – 1974

– Bırakın Yaşayalım – 1974

– Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz – 1974

– Kara Murat Ölüm Emri – 1974

– Yüz Liraya Evlenilmez – 1974

– Karateciler İstanbul’da – 1974

– Yumurcak / Veda – 1974

– Yaz Bekarı – 1974

– Kısmet – 1974

– Sığıntı – 1974

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– Acı Hayat – 1973

– Soyguncular – 1973

– Utanç – 1972

– Gönül Oyunu (2) – 1972

– Asi Gençler – 1972

– Kara Leke – 1970