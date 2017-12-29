Bunalıma giren kadın kafasına silahla ateş ederek intihar etti
Kayseri'de bunalıma giren bir kişi kafasına silahla ateş ederek intihar etti.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi Beyler Sokak'ta meydana gelen olayda 45 yaşındaki N.S.'nin kafasına ateş ederek intihar etti. N.S.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
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