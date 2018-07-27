Bünyamin Eroğlu kimdir son dakika Ünlü besteci Bünyamin Eroğlu kaç yaşında öldü mü

Bünyamin Eroğlu kimdir Ünlü bestecisi Bünyamin Eroğlu kaç yaşında öldü mü? Bünyamin Eroğlu sevenleri onun biyografisini ve yaşamını merak ediyor. Mart ayında İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ve daha sonra İstanbul’dan Elazığ’a getirilerek Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan bestekâr, şair, yazar, oyuncu, çok yönlü sanatçı Bünyamin Eroğlu vefat etti. Elazığ-Harput Kültürünün mihenk taşlarından Elazığ Folklor ve Turizm Derneği Başkanı Bünyamin Eroğlu 2 Mart tarihinde geçirdiği kalp krizi ile sevdiklerini yasa boğmuştu. Geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle İstanbul Maltepe üniversitesi hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Usta Sanatçı Eroğlu daha sonra Fırat Üniversitesi Hastanesine getirilmişti. Yaklaşık 6 aydır tedavisi devam eden beyninde ve akciğerlerinde hasar olduğu belirtilen usta sanatçı Bünyamin Eroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 64 yaşında hayatını kaybetti.

5 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI

Usta sanatçının 2 Mart’ta kalp krizi geçirdiğini ve 5 aydır yoğun bakımda olduğunu ifade eden Onur Akay, yazısında “Murat Göğebakan’a selam söyle büyük usta” yazarak, sanatçının sevenlerini duygulandırdı. Cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay, “O hepimizi duygulandıran şarkıların söz yazarı ve bestecisiydi. Murat Göğebakan’ı meşhur eden şarkıların bestecisi ve ses sanatçısı Bünyamin Eroğlu’nu maalesef kaybettik. Murat Göğebakan’ın okuduğu ‘Vazgeçilmiyor’ isimli unutulmaz şarkının bestecisi Bünyamin Eroğlu, geçtiğimiz 2 Mart tarihinde İstanbul’da kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırılmış ve neredeyse 5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Beyninde ve akciğerlerinde hasar olduğu belirtilen ustayı kaybettik.

'MURAT GÖĞEBAKAN'A SELAM SÖYLE'

Bünyamin Eroğlu, Cuma günü, Cuma namazına müteakip Elazığ İzzetpaşa Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak. Murat Göğebakan’ın yakın dostlarından olan ve Göğebakan tarafından çok sayıda bestesi okunan Bünyamin Eroğlu, 64 yaşındaydı. “Aşkından olmuşum deli, Sen istersen bitir beni, Düşündükçe bu can seni, Vazgeçilmiyor “ demişti. Mekânın cennet olsun büyük usta, Murat Göğebakan’a selam söyle büyük usta.” ifadelerini kullandı.

BÜNYAMİN EROĞLU KİMDİR?

İlk bestesini 1970 yılında yapan Bünyamin Eroğlu, sahneye ilk defa Esat Kabaklı ve İlhami Yağcı ile çıktı. 30’a yakın bestesi bulunan Bünyamin Eroğlu’nun şarkıları ünlü isimler ve kendisi tarafından albümlerde okundu.

BÜNYAMİN EROĞLU ŞİİRLERİ

Hasretinden dolan göz yaşlarımı

Gönlüme dökerek vazgeçilmiyor

Vazgeçilmiyor vazgeçilmiyor

Aşkımın şahidi bakışlarını

Hülyaya vererek vazgeçilmiyor

Vazgeçilmiyor vazgeçilmiyor

Aşkından olmuşum deli

Sen istersen bitir beni

Düşündükçe bu can seni

Vazgeçilmiyor

Vazgeçilmiyor vazgeçilmiyor

Aramakla bulunmaz sen gibi canlar

Hasretin içimi köz gibi dağlar

Köz gibi dağlar köz gibi dağlar

Sen gül oyna, bense giyem karalar

İnan senin için vazgeçilmiyor

Vazgeçilmiyor vazgeçilmiyor

Bünyamin Eroğlu

Elaziz Başka

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Yetmiş dokuz ili gezdim dolaştım.

Zaman oldu çok şöhrete ulaştım.

Çok yerlerde çok işlere bulaştım.

Vatanın elleri çok güzel amma

Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.

Bir yanında Malatya bir yanında Muş

Tunceli elinde sanayi yokmuş

Diyarbakır da ciğerler çokmuş

Vatanın elleri çok güzel amma

Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.

Kuzeyinde Erzincan'la Sivas var

Ölü çıkan hanelerde çok yas var

Er oğlu erlerden insanda has var

Vatanın elleri çok güzel amma

Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.

Kulak ver arkadaş gelen şu sese

Arap baba dene büyük nefese

Kurmuşlar bir ilim dolu medrese

Vatanın elleri çok güzel amma

Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.

Ne deynek vururlar kula, ne çalı

Bazen kar yağdırır bazende dolu

Şeyhiyle meşhur o bizim Palu

Vatanın elleri çok güzel amma

Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.

Cip köyünde bağlar can katar cana

Âraf verir, hayat verir insana

Canım kurban cerayanlı Keban'a

Vatanın elleri çok güzel amma

Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.

Burada öğrendim ilimi fenni

Burada çok yetişmez çakır dikeni

Bir tepede gittim gördüm Maden'i

Vatanın elleri çok güzel amma

Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.

Burada ki insanlar çekti çok çile

Ancak çileleri düşmedi dile

Ayrı değer versin Devlet Baskil'e

Vatanın elleri çok güzel amma

Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.

Gel arkadaş gitme öyle uzağa

Burda düşmen aşk denen o tuzağa

Selam yolla burdan ayrılan Çemişgezeğe

atanın elleri çok güzel amma

Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.

Geniş tutar lekesizdir arını

Hiç düşünmez geleceği yarını

Çünkü hepsi Belek Gazi torunu

Vatanın elleri çok güzel amma

Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.

O Anadolu'nun en güzel yeri

Burda birleşmiş Türk'ün her eri

Dadına doyulmaz Orcik şekeri

Vatanın elleri çok güzel amma

Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.

Gelenden geçenden ilham gapmışlar

Kalleşleri bir kenara atmışlar

Etrafında dokuz baraj yapmışar

Vatanın elleri çok güzel amma

Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.

Deresinde görürsün çok çakıl var

Harput'tan buraya çok nakil var

Hastahanede delilere akıl var

Vatanın elleri çok güzel amma

Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.

Buradan geçmemiş bizim Köroğlu

Amma tarih seni burda der oğlu

Büyük abi ol Bünyamin EROĞLU

Vatanın elleri çok güzel amma

Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.