Bünyamin Eroğlu kimdir son dakika Ünlü besteci Bünyamin Eroğlu kaç yaşında öldü mü
Bünyamin Eroğlu kimdir merak ediliyor. Bünyamin Eroğlu son dakika gelişmesi az önce geldi. Ünlü bestecisi Bünyamin Eroğlu kaç yaşında öldü mü merak ediliyor. Gündemde yer edinen Bünyamin Eroğlu hayatı biyografisi araştırılıyor. Bünyamin Eroğlu hastalığı neydi? Ünlü bestecinin ölüm haberi sevenlerini derinden etkiledi. Verdiği kötü haberler nedeniyle 'Felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay, Murat Göğebakan’ın sevilen şarkılarının bestecisi ve ses sanatçısı Bünyamin Eroğlu’nun vefat ettiğini duyurdu. Merhum Bünyamin Eroğlu için cuma günü, Cuma namazına müteakip İzzetpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Naaşı Hankendi’ye defnedilecek. Eroğlu ailesi taziyeleri Bölge Camisi Taziye Evi'nde kabul edecek. İlk bestesini 1970 yılında yapan Bünyamin Eroğlu, sahneye ilk defa Esat Kabaklı ve İlhami Yağcı ile çıktı. 30’a yakın bestesi bulunan Bünyamin Eroğlu’nun şarkıları ünlü isimler ve kendisi tarafından albümlerde okundu.
Bünyamin Eroğlu kimdir Ünlü bestecisi Bünyamin Eroğlu kaç yaşında öldü mü? Bünyamin Eroğlu sevenleri onun biyografisini ve yaşamını merak ediyor. Mart ayında İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ve daha sonra İstanbul’dan Elazığ’a getirilerek Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan bestekâr, şair, yazar, oyuncu, çok yönlü sanatçı Bünyamin Eroğlu vefat etti. Elazığ-Harput Kültürünün mihenk taşlarından Elazığ Folklor ve Turizm Derneği Başkanı Bünyamin Eroğlu 2 Mart tarihinde geçirdiği kalp krizi ile sevdiklerini yasa boğmuştu. Geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle İstanbul Maltepe üniversitesi hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Usta Sanatçı Eroğlu daha sonra Fırat Üniversitesi Hastanesine getirilmişti. Yaklaşık 6 aydır tedavisi devam eden beyninde ve akciğerlerinde hasar olduğu belirtilen usta sanatçı Bünyamin Eroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 64 yaşında hayatını kaybetti.
5 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI
Usta sanatçının 2 Mart’ta kalp krizi geçirdiğini ve 5 aydır yoğun bakımda olduğunu ifade eden Onur Akay, yazısında “Murat Göğebakan’a selam söyle büyük usta” yazarak, sanatçının sevenlerini duygulandırdı. Cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay, “O hepimizi duygulandıran şarkıların söz yazarı ve bestecisiydi. Murat Göğebakan’ı meşhur eden şarkıların bestecisi ve ses sanatçısı Bünyamin Eroğlu’nu maalesef kaybettik. Murat Göğebakan’ın okuduğu ‘Vazgeçilmiyor’ isimli unutulmaz şarkının bestecisi Bünyamin Eroğlu, geçtiğimiz 2 Mart tarihinde İstanbul’da kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırılmış ve neredeyse 5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Beyninde ve akciğerlerinde hasar olduğu belirtilen ustayı kaybettik.
'MURAT GÖĞEBAKAN'A SELAM SÖYLE'
Bünyamin Eroğlu, Cuma günü, Cuma namazına müteakip Elazığ İzzetpaşa Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak. Murat Göğebakan’ın yakın dostlarından olan ve Göğebakan tarafından çok sayıda bestesi okunan Bünyamin Eroğlu, 64 yaşındaydı. “Aşkından olmuşum deli, Sen istersen bitir beni, Düşündükçe bu can seni, Vazgeçilmiyor “ demişti. Mekânın cennet olsun büyük usta, Murat Göğebakan’a selam söyle büyük usta.” ifadelerini kullandı.
BÜNYAMİN EROĞLU KİMDİR?
İlk bestesini 1970 yılında yapan Bünyamin Eroğlu, sahneye ilk defa Esat Kabaklı ve İlhami Yağcı ile çıktı. 30’a yakın bestesi bulunan Bünyamin Eroğlu’nun şarkıları ünlü isimler ve kendisi tarafından albümlerde okundu.
BÜNYAMİN EROĞLU ŞİİRLERİ
Hasretinden dolan göz yaşlarımı
Gönlüme dökerek vazgeçilmiyor
Vazgeçilmiyor vazgeçilmiyor
Aşkımın şahidi bakışlarını
Hülyaya vererek vazgeçilmiyor
Vazgeçilmiyor vazgeçilmiyor
Aşkından olmuşum deli
Sen istersen bitir beni
Düşündükçe bu can seni
Vazgeçilmiyor
Vazgeçilmiyor vazgeçilmiyor
Aramakla bulunmaz sen gibi canlar
Hasretin içimi köz gibi dağlar
Köz gibi dağlar köz gibi dağlar
Sen gül oyna, bense giyem karalar
İnan senin için vazgeçilmiyor
Vazgeçilmiyor vazgeçilmiyor
Bünyamin Eroğlu
Elaziz Başka
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Yetmiş dokuz ili gezdim dolaştım.
Zaman oldu çok şöhrete ulaştım.
Çok yerlerde çok işlere bulaştım.
Vatanın elleri çok güzel amma
Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.
Bir yanında Malatya bir yanında Muş
Tunceli elinde sanayi yokmuş
Diyarbakır da ciğerler çokmuş
Vatanın elleri çok güzel amma
Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.
Kuzeyinde Erzincan'la Sivas var
Ölü çıkan hanelerde çok yas var
Er oğlu erlerden insanda has var
Vatanın elleri çok güzel amma
Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.
Kulak ver arkadaş gelen şu sese
Arap baba dene büyük nefese
Kurmuşlar bir ilim dolu medrese
Vatanın elleri çok güzel amma
Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.
Ne deynek vururlar kula, ne çalı
Bazen kar yağdırır bazende dolu
Şeyhiyle meşhur o bizim Palu
Vatanın elleri çok güzel amma
Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.
Cip köyünde bağlar can katar cana
Âraf verir, hayat verir insana
Canım kurban cerayanlı Keban'a
Vatanın elleri çok güzel amma
Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.
Burada öğrendim ilimi fenni
Burada çok yetişmez çakır dikeni
Bir tepede gittim gördüm Maden'i
Vatanın elleri çok güzel amma
Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.
Burada ki insanlar çekti çok çile
Ancak çileleri düşmedi dile
Ayrı değer versin Devlet Baskil'e
Vatanın elleri çok güzel amma
Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.
Gel arkadaş gitme öyle uzağa
Burda düşmen aşk denen o tuzağa
Selam yolla burdan ayrılan Çemişgezeğe
atanın elleri çok güzel amma
Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.
Geniş tutar lekesizdir arını
Hiç düşünmez geleceği yarını
Çünkü hepsi Belek Gazi torunu
Vatanın elleri çok güzel amma
Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.
O Anadolu'nun en güzel yeri
Burda birleşmiş Türk'ün her eri
Dadına doyulmaz Orcik şekeri
Vatanın elleri çok güzel amma
Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.
Gelenden geçenden ilham gapmışlar
Kalleşleri bir kenara atmışlar
Etrafında dokuz baraj yapmışar
Vatanın elleri çok güzel amma
Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.
Deresinde görürsün çok çakıl var
Harput'tan buraya çok nakil var
Hastahanede delilere akıl var
Vatanın elleri çok güzel amma
Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.
Buradan geçmemiş bizim Köroğlu
Amma tarih seni burda der oğlu
Büyük abi ol Bünyamin EROĞLU
Vatanın elleri çok güzel amma
Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.
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