Burs kredi KYK son dakika başvuru işlemi E Devlet 2017 KYK başbakanlık burs yurt sonuç sorgulama ekranı

KYK başbakanlık bursu ve öğrenim kredisi başvuruları devam ediyor. Öğrenciler "KYK burs kredi başvuruların nasıl yapılacağını merak ederken bir yandanda yurt kayıtları yapacak öğrenciler için kayıt işlemleri hakkında detayları ve merak edilen tüm konuları bu haberimizde derledik. Yükseköğrenim öğrencilerinin merakla beklediği burs/kredi başvuruları başladı. 2017-2018 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf (ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin burs/kredi başvuruları 16 – 24 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte KYK burs kredi başvuru işlemi ve yurt kayıtları için istenen evraklar...





KYK BURS VE KREDİ BAŞUVRUSU SON GÜN 24 EKİM



16 Ekim – 24 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak başvurularda, öğrencilerin öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri ve başvuruyu doğru bir şekilde tamamlamaları gerekiyor.



KYK’nın burs/kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 24 Ekim Salı günü saat 23.59’a kadar başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de aynı tarihler arasında bilgilerini güncelleyebilecek.



Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilecek. Durumu mevzuata uygun olan tüm öğrenciler de öğrenim kredisi alabilecek.



Öğrenim bilgileri mutlaka kontrol edilmeli



Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.







Öncelik belgeleri zamanında teslim edilmeli



Şehit/gazi çocukları (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettiği takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor.



Başvuru esnasında öncelik durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya /Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 5 Kasım 2017 tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.



Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK, haftanın yedi günü 24 saat hizmet veriyor.



KYK YEDEK YERLEŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI



Ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, sağlık lisans tamamlama öğrencileri, yurt içi/dışı değişim programı öğrencileri ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuru sonuçları açıklandı.



Başvuru sonuçları KYK’nın resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden öğrenilebiliyor. Sonuçlar, öğrencilere SMS yoluyla da duyurulacak. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını e-devlet üzerinden kolayca yapabiliyor. Öğrencilerin 18 Ekim Çarşamba günü 23.59'a kadar e-Devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. İsteyen öğrenciler, kazandıkları yurda şahsen giderek de kaydolabilecek.







İlk kayıt ücretleri Ziraat Bankası üzerinden ödenecek



Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.



İlk kayıt ücreti öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibariyle sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor.



Yurt kayıtları e-Devlet üzerinden yapılacak



İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile http://www.turkiye.gov.tr/adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.



Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.



Yedek Yerleştirmeler Devam Edecek



Gençlerin barınma talebini karşılamaya yönelik yıl içerisinde de yurt açma faaliyetlerini sürdüren KYK, bünyesine dahil ettiği yeni yurtlara ve mevcut yurtlarında boşalan yerlere de öğrenci yerleştirmeye devam edecek.



Yedek öğrencilerin yerleştirilme süreci, her perşembe ve pazartesi olmak üzere devam edecek.



Yedeği biten illerde de ileriki aylarda KYK kurumsal web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuru yapılmak suretiyle yeni başvuru alınacak.



KYK BURSU NEDİR?



Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.



KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?



* Ön lisans öğrencileri,

* Lisans öğrencileri,

* Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

* İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

* Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

* ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

* Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.



KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?



Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler



Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler,



2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,



* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

* Yabancı uyruklu öğrenciler,

* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,