Burs ve kredi başvuruları 2017 burs veren kurumlar ve vakıfların listesi (Türkiye'de hangi vakıflar karşılıksız burs veriyor?)

Burs başvuruları hangi kurum ve vakıflara yapılabilir? Burs başvuru işlemleri hangi tarihte ne zaman ve nasıl yapılacak? Özel kurumu ve vakıflar bu yıl ne kadar burs veriyor? Karşılıksız burs veren vakıf ve kurumlar hangileri sorusunun yanıtlarını bu haberimizde derledik. Ek yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıtlarını yapacak olan öğrenciler eğitim ve öğretim hayatlarına destek olması amacıyla burs başvurularının başlayacağı tarihi araştırmaya başladılar. Birçok kurum ve özel kuruluş, üniversite öğrencilerine burs vermektedir. Özellikle üniversiteyi yeni kazanmış olan öğrencilere verilen özel burslarda özel kurum ve kuruluşlar, aylık ya da yıllık olarak ciddi miktarlarda burs sağlamaktadır. Bu yıl üniversite öğrencilerine burs verecek üniversite, kurum ve vakıfların tam listesi belli oldu. Peki Burs başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi kurumlar burs veriyor? Burs başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? Burs ücretleri ne kadar? İşte, 2017-2018 yılında burs verecek üniversite, kurum ve kuruluşlar…



VERİLECEK BURSLARDA KİMLERE ÖNCELİK TANINACAK?



Karşılıksız burs veren kurumların bursiyerler için tanıdıkları öncelik sıralamasına göre;



1)Ailenin kırsal kesimde ikameti ve İstanbul’da bir üniversiteyi kazanmış olması,



2)Okuyan kardeş sayısı,



3)Kız çocukları,



4)Anne ve babadan birinin veya ikisinin hayatta olmaması,



5)Çocuğun parçalanmış aileden olması,



6)Öğrencinin özel yeteneğe ve uğraşa sahip olması,



7)Vakfın, eğitim kültür ve sosyal etkinliklerinde yer alma çabasını göstermesi,



8)Gönüllülük hizmetine talip olması önem taşıyor.









KYK (Kredi Yurtlar Kurumu)

KYK burs başvurularının başlama tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi bekleniyor.



KREDİ ve Yurtlar Kurumu (KYK): T.C. vatandaşı olan, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriyor. Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Yıllara göre burs artışı Bakanlar Kurulu’nda alınan kararla belirleniyor. Ön lisans, lisans, açıköğretim (sadece öncelikliler; şehit-gazi çocuğu, anne-babası vefat edenler, vb.), dikey geçişle ara vermeden kayıt yaptıranlar, master ve doktora yapanlar, vakıf üniversitesi öğrencileri, LYS’de her alanda ilk 100’e girenler, üniversite kontenjanından bildirilenler, milli olmuş amatör sporcular, ikinci öğretim öğrencileri yararlanabiliyor. www.kyk.gov.tr

TEV (Türk Eğitim Vakfı

TEV, yurt içinde Atatürk İlkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan mesleki orta öğretim, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor. Kuruluş yılında TEV burslarından 119 öğrenci yararlanmışken, bu sayı bugün 230.628'e ulaştı. Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin 5-30 Eylül tarihleri arasında TEV web sitesinden form doldurması, çıktısını alıp imzalayarak, istenilen belgeleri hazırlaması ve ilgili duyuruda belirtilen başvuru sürecini tamamlaması gerekiyor.

Öğretim kurumlarınca seçilenlerin yanı sıra, her yıl engelli ve yetiştirme yurdunda barınarak yüksek öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler ile doğal afet, acı olay vb. gibi milletçe acısını yaşadığımız olaylarda zarar gören ailelerin öğrenim gören çocuklarına da burs tahsis ediliyor.

Aylık Burs Ödemeleri

2017-2018 öğretim yılı (Ekim-Haziran)

Mesleki Orta Öğretim

200.-TL

Üniversite



510.-TL

Yüksek Lisans

850.-TL

Doktora

1.150.-TL

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere veriliyor. Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin, Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendiriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül – 30 Ekim 2017 tarihleri arasında alınmaya başlanacak.





ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği)

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilkelerine bağlı maddi desteğe ihtiyacı olan, başarılı üniversite öğrencilerine 'Bir Işık da Siz Yakın' projesi kapsamında eğitim bursu veriyor.

2017-2018 Öğretim Yılı Başvuru Tarihi: 8 – 18 Eylül

2017-2018 Öğretim Yılı Aylık Burs Ücreti: 200.- TL (Eylül – Haziran olmak üzere 10 ay)

Başvuru koşulları:

T.C. vatandaşı olmak,

Şubesi olan illerdeki devlet üniversitelerinde okuyor olmak,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak,

KYK hariç, başka bir kamu veya özel kuruluştan burs almamak,

Ara sınıflar için genel not ortalamasının en az 2.00 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak,

Online başvurular ön başvuru niteliğinde. Okulunuzun bağlı bulunduğu şube tarafından değerlendirme yapıldıktan sonra adaylara bilgi veriliyor.

ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI

Başvurular ÖSYM’nin 2017 yerleştirme sonuçlarını ilan etmesini izleyen ilk iş günü başlayıp 24 Ağustos saat 23.59’a kadar sürüyor. Başvurular, başvuru belgelerinin posta yoluyla vakıfa iletilmesiyle gerçekleşiyor.





Başvuru şartları

2017 YGS/LYS’ ye girmiş olan,

İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına veya vakıf üniversitelerinin lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına yeni kayıt hakkı kazanmış ve kayıt hakkı kazandığı program için üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlamış/tamamlayacak olan,

Merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alan lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazananlardan ilgili lisans programına yerleştirme puan türünde belirtilen başarı sıralamaları dâhilinde olan,

Ailede kişi başına düşen aylık ortalama net gelir seviyesi 2.000 TL ve altı olan her aday başvurabilir.

SABANCI VAKFI

Sabancı Vakfı bursları, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak veriliyor. 2017-2018 akademik yılı burs başvuru bilgileri Eylül ayında ilan edilecek.

ANADOLU VAKFI

Burs başvuruları her yıl 1-30 Eylül tarihleri arasında Burs Başvuru Sistemi üzerinden online olarak yapılıyor.

Başvuru şartları:

T.C.Vatandaşı olmak

Maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak

Devlet üniversitelerini kazanmış olmak (Açıköğretim ve Uzaktan öğretim programları kapsam dışında. Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrenciler için yüzde100 başarı bursuyla yerleşmiş olma kriterleri aranacak. Başbakanlık bursu hariç, farklı kurumlardan alınan burslar, başvurunuza engel teşkil etmez.)









BURS İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?



1)T.C. vatandaşı olmak,



2)Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,



3)Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,



4)Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,



5)Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,



6)Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.)



KİMLER BURS BAŞVURUSUNDA BULUNAMAYACAK?



1)Vakıf üniversitesi öğrencileri,



2)Açık öğretim öğrencileri,



3)Uzaktan öğretim öğrencileri,



4)Ücretli değişim programında bulunanlar,



5)25 yaşından büyükler,



6)Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamaz.









BURS VEREN KURUMLAR VE VAKIFLAR LİSTESİ



- Toplum Gönüllüleri Vakfı



- İstanbul Sanayi Odası Vakfı



- Hacı Ömer Sabancı Vakfı



- İstanbul Ticaret Odası



- 21.Yüzyıl Anadolu Vakfı Mahmutbey



- Adem Çelik Beykent Vakfı



- A.Nihat Gökyiğit Eğitim Sağ. Kültür San. Vakfı



- Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı Bursu



- Abdülkadir Eris Eğitim Vakfı



- Abdurrahman Bilimli Kültür Sa. Sos. Vakfı



- Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı



- Darendililer Eğitim Vakfı



- Ensar Vakfı Burs Çalışmaları



- Fevzi Akkaya Vakfı



- Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Vakfı



- Kibar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı



- Şahinler Vakfı Bursu



- Rumeli Eğitim Vakfı



- Yumlu Eğitim Kültür ve Bilim Araştırma Vakfı



- Eskişehir Sanayi Odası



- Türkiye Diyanet Vakfı



- İstanbul Ticaret Borsası Vakfı



- Türk Dil Kurumu



- Sema Yazar Gençlik Vakfı



- Yaşar Eğitim Kültür Vakfı



- İstanbul Ticaret Odası Bursları



- Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Bursu



- Mehmet Zorlu Vakıf Bursu



- Tubitak Bursu



- Tekfen Vakfı Bursu



- Cafer Sadık Abalıoğlu Bursu



- İbrahiç Çeçen Vakfı Bursu



-Nuh Çimento Sanayi Vakfı



-Taşkent Vakfı



-İstek Vakfı



-Galatasaray Eğitim Vakfı



-21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı



-Milli Eğitim Bakanlığı



-İş Dünyası Vakfı



-Sağlık ve Eğitim Vakfı



-İzzet Baysal Vakfı



-Teknik Eğitim Vakfı



-Türk Anadolu Vakfı



BURS VEREN ÜNİVERSİTELER LİSTESİ



-İstanbul Üniversitesi



-Galatasaray Üniversitesi



-Hacettepe Üniversitesi



-Orta Doğu Teknik Üniversitesi



-İstanbul Teknik Üniversitesi



-Boğaziçi Üniversitesi



-Ege Üniversitesi



-Ankara Üniversitesi



-Yıldız Teknik Üniversitesi



-Marmara Üniversitesi