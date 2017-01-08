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Bursa'da yarın 10 Ocak Salı okullar tatil mi? Bursa Valiliği Son Dakika Açıklaması

Bursa Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasından etkilenen illerden biri oldu. Soğuk ve kar yağışlı hava sonrası öğrenciler Bursa Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması var mı, yarın 10 Ocak Salı Bursa'da okullar tatil mi? diye merak ediyor. Don ve buzlanma uyarısı yapılan şehirde öğrenci ve velilerin beklediği son dakika açıklaması geldi. İşte Bursa Valiliği okullara kar tatili açıklaması.

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Soğuk ve kar yağışlı havanın hakim olduğu Bursa'da öğrencilerin beklediği tatil açıklaması bugün için geldi. Balkanlar üzerinden gelen hava dalgasının etkisinde bulunan kentte Meteoroloji buzlanma ve don uyarısı yaptı. Kötü hava koşullarının devam ettiği kentte öğrenciler şimdi yarın 10 Ocak Salı da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. şu an için yarın okulların tatil edildiğiyle ilgili Bursa Valisi İzzettin Küçük'ten bir açıklama yok. Son dakika tatil açıklamasını haberimizden takip edebilirsiniz.
 

BURSA ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

 
BURSA'DA 9 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL
 
Bursa Valiliği tarafından 9 Ocak Pazartesi okullar tatil edildi. İşte Valilik'ten yapılan o açıklama:
 
Olumsuz hava şartlarının  devam etmesi beklendiğinden, İlimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve  ortaokullar ile  liselerde 09 Ocak 2017 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür.
 
Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır.
 
Kamuoyuna duyurulur.
 
BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
 
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın doğu, Ağrı'nın batı ilçeleri ve Güney Ege kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
 
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ RAPORU
 
BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, -1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
ANKARA °C, -2°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
 
BURSA °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
 
İZMİR °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
 
ADANA °C, 12°C Çok bulutlu , sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu
 
ZONGULDAK °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı
 
SAMSUN °C, 3°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
 
ERZURUM °C, 1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
 
DİYARBAKIR °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 

Yorumlar

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Ceyda09.01.2017 21:37
Sayın valim kaplıkaya karın altında servisler nasıl çıkacak çocuklarımızın başına kaza gelirse kim vericek hesabını lütfen bu durumdan bizde memnun değiliz ama don tehlikesi var çocuklar okula gittikten sonra değil akşamdan yazın şu tatil haberini
  • 74
  • 34
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Yasin09.01.2017 21:36
vali amca tatil ett yolar buz kaygan havalar soğuk nasıl gitcez hadi vali amca tatil ett vali amca kurbanın olam istanbul tatil oldu burdada kar var bizim neyimiz eksik tatil ett vali amca
  • 36
  • 9
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tahir09.01.2017 19:54
Sayın veli bursa nilüferde kaldırımlar çok kötü ara sokaklar ful buz yürümekte zorluk çekiyoruz ben birkeredüştüm ve neredeyse kolumu kırıyordum arabalar gidemiyor kaçkere kaydı zor anlar yaşadık lütfen okullar tatil edilsin
  • 114
  • 72
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Busra09.01.2017 19:46
Kar yağışlı deniliyor ayrıca yagmasada buzlanma var Allah aşkına okula nasıl gidilebilir insanlari merak içinde bırakmanın bir mantığı yok 3gun de bu buzlanma zaten düzelmez en azindan 3gun tatil verilsin insanlar merakta kalmasın Artik ya her aksam okul varmı yokmu die merak mi olacak yani çocukların başına kaza falan gelse bu sorumlulugu alacaklarmı anlamış değilim
  • 116
  • 44
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Mert09.01.2017 19:43
Sayın vali lütfen okulları tatil edin
  • 107
  • 55
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resul09.01.2017 19:43
sayın vali yarı don ve hafif kar yağışı var ulaşım kötü umarıım salı günü tatil olur
  • 58
  • 49
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Öğrenci09.01.2017 19:42
Bazı semtlerde yollar buz ve kapalı bugün okula gittim sormaya kimse yoktu bile heryer don kaydım Tamam tatil açıklaması falan yapmadınız bari yolları kazıyın yada bi gün daha tatil yapın bari can ve mal güvenliğimizi düşünün lütfen Sayın Valim
  • 93
  • 65
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Azra09.01.2017 19:34
Yollar cok bhzlu kac kere dustuk okullar tatil olacak mi
  • 67
  • 40
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Bahar09.01.2017 19:27
Lütfen valim yarın okullar tatil olsun
  • 66
  • 31
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VALİNİN ELİNİ AYAĞINI ÖPEM09.01.2017 19:24
Tatil OLSUN <3 VALİM lütfen gör su yorumu
  • 76
  • 54
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Mustafa09.01.2017 19:23
Sayın valimiz beşevlerde yürünmüyor yürürken düşüyoruz sürekli ve kar yağışı devam ediyor gereğini arz ederim.
  • 75
  • 29
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Hatice09.01.2017 19:21
Yarin bursa tatil olsun
  • 49
  • 21
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ismail09.01.2017 19:20
vali amca yarın okulları tatil et
  • 25
  • 3
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Fatma09.01.2017 19:19
Rabia Neden sadece Kestel butun bursa tatil olsun
  • 16
  • 4
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Esma Nur09.01.2017 19:17
ya nolur tatil yapın arabalar kayıyo ve üşüyoruz zaten çok az kaldı okulların tatile girmesine nolur sayın valim
  • 18
  • 2
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Tülay09.01.2017 19:15
sayın valim ana yollar açık fakat mahalle aralarında çok buzlanma var yürünmüyor .
  • 13
  • 3
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Furkan09.01.2017 19:14
çok buz var tatil olsun
  • 12
  • 3
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Furkan09.01.2017 19:13
Sayın Vali Bursada tatıl olsun Gülbahceede Oturuyorum Boyle kar gormedım cok kaygan nasıl gıdıcem ben Birde Sabahcıyım ya
  • 9
  • 2
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TahaDönder09.01.2017 19:10
Vali amcam babam senin yanında çalışıyo allah için okulları tatil yap
  • 10
  • 17
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isim vermem09.01.2017 19:09
vali amca okullar tatil olsunnn
  • 12
  • 4
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sena09.01.2017 19:06
bursada yıldırım ilçesinde hava çok soğuk her taraf buz tttu bir yere çıkamıyoruz lütfen okullar tatil olsun
  • 12
  • 2
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jjvk09.01.2017 19:05
sayın vali osman gazideki yollar heryer buz ve kar içinde lütfen yarın tatil olsun lütfen
  • 11
  • 4
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Oktay09.01.2017 19:03
Sayın Vali 'yarın okullar tatil olsub 10 ocak salı günü yerler çok kayıyor ara sokaklar dik bayırlara tuzlama araçları gelemiyorlar Bursa/Yıldırım'da tatil olsun' saygılarımla
  • 11
  • 2
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onur09.01.2017 19:03
valim nolur tatil olsun sokak araları buzlanma var ve havalarsoguk bizde hasta olduk bursa/osmangazi
  • 15
  • 5
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Nilgün09.01.2017 19:01
karı çok seviyorum tatil olması umrumda değil.
  • 10
  • 11
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Beril09.01.2017 19:01
Arkadaşlar tatil olsun mu olmasın mı diye oy yapıyorlar destek olursanız sevinirim
  • 14
  • 3
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kıyar09.01.2017 18:54
oğlum siz boşuna yazmışsınız saten yarın okullar tatil çünkü istanbul bizim şehrimizde oraya yağan kar burayada yağar hahaha
  • 18
  • 5
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Rabia09.01.2017 16:14
Sayın vali lütfen okullar tatil olsun buzlanma çok var Kestel deki bütün okullar tatil olsun
  • 276
  • 234
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Aylin can09.01.2017 14:53
Yaa inşallah tatil olur ya tatil olursa dünyanın en mutlu insanı olurum
  • 285
  • 205
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nur09.01.2017 13:09
sayın valim havası çok soğuk ve çok karlı inşallah tatil olur yarın
  • 261
  • 123
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