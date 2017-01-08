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Bursa'da 9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Bursa Valiliği'nden beklenen son dakika açıklaması

Bursa Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasından etkilenen illerden biri oldu. Soğuk ve kar yağışlı hava sonrası öğrenciler Bursa Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması var mı, yarın Bursa'da okullar tatil mi? diye merak ediyor. Don ve buzlanma uyarısı yapılan şehirde öğrenci ve velilerin beklediği son dakika açıklaması geldi. İşte Bursa Valiliği okullara kar tatili açıklaması...

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Soğuk ve kar yağışlı havanın hakim olduğu Bursa'da öğrencilerin beklediği tatil açıklaması geldi. Balkanlar üzerinden gelen hava dalgasının etkisinde bulunan kentte Meteoroloji buzlanma ve don uyarısı yaptı. Kötü hava koşullarına sessiz kalmayan Bursa Valisi İzzettin Küçük, öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği kar tatili açıklamasını yaptı.
 

BURSA ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

 
BURSA'DA 9 OCAK PAZARTESİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
 
Bursa Valiliği tarafından 9 Ocak Pazartesi okullar tatil edildi. İşte Valilik'ten yapılan o açıklama:
 
Olumsuz hava şartlarının  devam etmesi beklendiğinden, İlimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve  ortaokullar ile  liselerde 09 Ocak 2017 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür.
 
Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır.
 
Kamuoyuna duyurulur.
 
BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
 
YURTTA HAVA DURUMU
 
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
 

İL İL ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

 
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de 'de kuvvetli olarak (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
 
KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ RAPORU
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
BİLECİK °C, -6°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı
 
BURSA °C, -3°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı
 
EDİRNE °C, -5°C Çok bulutlu
 
ISTANBUL °C, -2°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı
 
EGE
 
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
A.KARAHISAR °C, -5°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar kar yağışlı
 
AYDIN °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu
 
IZMIR °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu
 
KÜTAHYA °C, -6°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar doğu ilçeleri hafif kar yağışlı
 
AKDENİZ
 
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yoğun olmak üzere kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ADANA °C, 11°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı
 
ANTALYA °C, 12°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) doğu ilçelerinin kıyılarında kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışlı
 
HATAY °C, 11°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
 
ISPARTA °C, -2°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
 
İÇ ANADOLU
 
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güneyi ile kuzeydoğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ANKARA °C, -1°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı kar yağışlı
 
KONYA °C, -1°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
 
NİĞDE °C, 4°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
 
YOZGAT °C, 1°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
 
BATI KARADENİZ
 
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
BOLU °C, -7°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı kar yağışlı
 
KASTAMONU °C, -3°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı kar yağışlı
 
SİNOP °C, 3°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 0°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı kar yağışlı
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Çok bulutlu, Artvin dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların; Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli karla karışık yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
 
ARTVİN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
 
GİRESUN °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
 
SAMSUN °C, 5°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) karla karışık yağmur, iç kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
 
TRABZON °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis bekleniyor.
 
ELAZIĞ °C, 6°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
 
ERZURUM °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli
 
IĞDIR °C, -6°C Parçalı ve çok bulutlu
 
MUŞ °C, -4°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis hadisesi bekleniyor.
 
ADIYAMAN °C, 7°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
 
BATMAN °C, 10°C Parçalı bulutlu ve sisli
 
DIYARBAKIR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) akşam saatlerine kadar batı ilçeleri aralıklı yağmur, akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı karla karışık yağmurlu
 
GAZIANTEP °C, 6°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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