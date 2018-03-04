Bursa'da alkol alan iki kişi, aşırı hız sonucu dereye uçtu

Olay Bursa'nın Osmangazi İlçesi Veysel Karani Mahallesinde Gökdere KYGS kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 77 promil alkollü olan Yunus Emre Kırlılar (24) ve Mustafa Çağatay Çaycı (24) kontrolünde olan 16 F 1670 plakalı araçla aşırı hız sonucu girdiği kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybedip köprü demirlerini kırarak 5 metrelik dereye uçtu. Ters şekilde suyun içine gömülen araçtan kendi imkanları ile çıkan Yunus Emre Kırlılar ve Mustafa Çağatay Çaycı kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Ters şekilde 2 saati aşkın sürede suda kalan aracın elektriği kesilmezken aracın radyosu da çalışır vaziyette kaldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken şahısların dereden çıkarılması için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından 5 metrelik dereden çıkarılan şahıslara sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı.

layı gördüğünü belirten Fikret Kış," Arkadaşlar karşıdan gelirken hızlı geliyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetti köprü demirlerini kırarak dereye uçtular. Araç hızlıydı, kendi imkanları ile çıktılar araçtan bizde zaten görünce hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdik" dedi. Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.