Bursa'da bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, başından silahla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gülbahçe Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde silah seslerini duyan vatandaşlar, oto tamirhanesi önünde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, silahla başından vurulmuş halde yerde yatan 32 yaşındaki Turhan Gün'ü, Bursa Devlet Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesine alınan Gün'ün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise çevredeki esnaf ve vatandaşların ifadelerine başvurdu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan ekiplerin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.